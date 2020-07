UltraPop Festival, Sangue Blu di Gomorra ospite stasera su Twitch

Come si dà forma a un personaggio affascinante arrivando in una serie già avviata? Come si gestisce l'entrata in scena dentro uno show già diventato cult? Ne parliamo all'UltraPop Festival su Twitch con Arturo Muselli, volto dell'apprezzato Sangue Blu di Gomorra, stasera alle ore 20:00.

La febbre da Gomorra - La Serie non finisce mai: amatissima dai fan, dopo quattro stagioni e un film, uno spin-off destinato alla sala cinematografica, intitolato proprio L'Immortale, la serie tornerà in una quinta stagione su Sky Atlantic e NOW Tv. Le puntate sono in fase di lavorazione (o quasi). Marco D'Amore tornerà a dirigere i primi cinque episodi di Gomorra 5, mentre saranno diretti da Claudio Cupellini, uno dei registi storici della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano. Inoltre, anche stavolta ci aspetta un episodio ambientato fuori dall'Italia.

Gomorra La Serie: Salvatore Esposito durante una scena del finale della quarta stagione

Marco D'Amore ha dichiarato: "Ci auguriamo in autunno di riprendere le riprese le riprese per la quinta stagione, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid e con l'auspicio che non ci sia quel ritorno di fiamma del Coronavirus paventato da alcuni". Con i set in partenza in autunno, e un successivo lavoro di montaggio e postproduzione, oltre che di messa a punto della promozione, pare ragionevole ipotizzare che Gomorra 5 possa arrivare a metà anno; forse, per sfruttare il periodo di punta, all'inizio dell'autunno 2021. Di questo e di molto altro parleremo a partire dalle ore 20:00 su Twitch con Arturo Muselli, Valentina Ariete e Luca Liguori!

