Montmartre torna su Canale 5 con la penultima puntata: le anticipazioni del 18 giugno

Su Canale 5 si è quasi conclusa anche l'avventura di Montmartre, la serie francese in costume ambientata durante la Belle Epoque. Stasera in prima serata (alle 22:00 circa) andrà infatti in onda il penultimo appuntamento con Céleste e i suoi misteri da svelare.

Se non siete riusciti a seguire gli appuntamenti precedenti, però, niente paura: Montmartre, come tutte le altre serie e soap in onda sui canali Mediaset, è visibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

Montmartre: Céleste indaga sulla morte del padre

Saranno come di consueto due gli episodi in onda in questo giovedì 18 giugno.

Nel primo, Céleste entra in possesso di nuove informazioni sulla morte del padre e inizia a dubitare della versione ufficiale dei fatti. Convinta che non si sia trattato di un suicidio, decide di condividere i suoi sospetti con Léon e di approfondire le indagini.

Nel frattempo, Rose deve affrontare le conseguenze del proprio passato dopo essere stata smascherata dalla madre di Charles, mentre il conte reagisce con rabbia alla scoperta del legame della giovane con un bordello.

Sul fronte professionale, Arsène riesce invece a evitare il fallimento del suo progetto grazie all'aiuto di Octave, che gli permette di trovare nuovi finanziatori.

Nel secondo episodio, le ricerche di Céleste la conducono da un ex insegnante di Saint Loup, dal quale ottiene informazioni che potrebbero aprire una nuova pista sul caso della morte del padre. Intanto Arsène si trova a fronteggiare i pregiudizi legati al suo orientamento sessuale e rischia di perdere un importante accordo con alcuni banchieri.

Rose, invece, riceve una notizia inaspettatamente positiva e decide di scrivere subito a Charles, convinta che l'uomo abbia ormai accettato e perdonato il suo passato.

L'ultima puntata di Montmartre andrà in onda su Canale 5 giovedì 25 giugno.