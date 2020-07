UltraPop Festival, Lost protagonista del primo incontro di oggi su Twitch

A dieci anni dalla fine della serie, riviviamo all'UltraPop Festival la storia e l'eredità che ci ha lasciato Lost, lo show di J.J. Abrams che ha, probabilmente, cambiato la televisione moderna. Appuntamento alle ore 15:00 su Twitch con Daniela Calò, Mauro De Marco, Giuseppe Grossi e Luca Liguori.

Il 23 maggio 2010 andò in onda negli Stati Uniti il doppio episodio finale di Lost, serie che nel corso di dieci stagioni aveva incantato e più di una volta anche fatto arrabbiare il suo pubblico, con la sua rete di misteri, flashback, realtà parallele e quant'altro. Il suo successo rimane notevole, nell'ambito delle produzioni per la televisione generalista, in quanto una di quelle rare serie che ottenne ascolti da capogiro pur essendo ciò che i network tradizionali tendono a odiare: una produzione puramente serializzata, senza episodi veramente autoconclusivi, l'esatto opposto di ciò che solitamente va per la maggiore (basti pensare al palinsesto della CBS, dominato da polizieschi procedurali).

Lost - poster promozionale

La premessa della serie nacque da un'idea di Lloyd Braun, all'epoca responsabile della ABC, che propose a Jeffrey Lieber di scrivere un pilot. Insoddisfatto del risultato, Braun reclutò J.J. Abrams, il quale accettò a due condizioni: doveva esserci un elemento paranormale, e non avrebbe ideato la serie da solo. Per tale scopo fu chiamato in causa Damon Lindelof, già di suo desideroso di collaborare con Abrams. Di questo, del discusso (e per molti discutibile) finale e dell'impatto che Lost ha lasciato sullo spettatore dell'epoca parleremo a partire dalle 15:00 in streaming su Twitch!

Tutte le info, programma ed ospiti del festival su:

ultrapopfestival.it

Seguiteci sui canali social #ultrapopfestival

UltraPop Festival su Facebook

UltraPop Festival su Instagram

Il festival sarà online sui canali Twitch:

Multiplayer su Twitch

Movieplayer su Twitch

Lega Nerd su Twitch