UltraPop Festival, da Genny Savastano al Gran Finale, il programma di oggi 19 luglio

Ecco il programma di oggi all'UltraPop Festival su Twitch: per l'ultima giornata avremo ospiti Salvatore Esposito e Barbara Chichiarelli, in attesa del gran finale!

Si conclude oggi la prima edizione di UltraPop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all'intrattenimento: scopriamo insieme il ricco programma di oggi, domenica 19 luglio, che spazia dall'evoluzione delle tematiche LGBT+ nell'audiovisivo, all'evoluzione di Barbara Chichiarelli - da Suburra a Favolacce - fino all'incontro con Salvatore Esposito, l'iconico Genny Savastano di Gomorra.

Alle 15:00 parliamo di attualità: siamo pronti a tornare in sala? Regole, limitazioni, timori. Questo e altro sta frenando la riapertura delle sale del nostro paese e il ritorno al cinema degli spettatori italiani, al contrario di altre nazioni che sono già più avanti nel processo di ripartenza. Ragioniamo insieme a Davide Della Casa, Davide Novelli, Giuseppe Grossi e Luca Liguori sulle difficoltà del periodo e sulle possibili soluzioni per un riportare il pubblico nelle nostre sale.

Gomorra La Serie: Salvatore Esposito durante una scena del finale della quarta stagione

Alle 16:00 è tempo del panel su I nuovi Cult: ogni film cult affonda le radici nell'immaginario collettivo grazie a frasi, personaggi e sequenze diventate iconiche. Tutte cose che ci proiettano quasi sempre nel passato, indietro nel tempo. Ma quali sono i nuovi cult? Quali film recenti hanno lasciato il segno? Quali folgorazioni immediate sono destinate a fare la storia del cinema che verrà? Proviamo a tracciare la mappa dei cult 2.0 con COSMOPOLINerd, Gabriella Giliberti e Luca Liguori.

Moonlight e gli altri: 10 "Oscar arcobaleno" del cinema LGBT

Alle 17:00 parliamo delle rappresentazioni di genere nelle serie TV in Who is afraid of gender?: come si sono evolute le tematiche LGBTQ+ dagli anni '90 ad oggi? Come sono cambiate rappresentazione, descrizione e interpretazione di personaggi omosessuali, transessuali e no binari? Cerchiamo di fare il punto con Richard Thunder, Stefano Danieli, Paolo Di Lorenzo e Gabriella Giliberti della situazione e tracciare un percorso che ci possa condurre ai grandi traguardi raggiunti e ai nuovi obiettivi da conquistare.

The Last Heroes - Gli ultimi eroi: Un'immagine dal set del film

Alle 18:00 per il Made in Italy arriva il panel Cinema indipendente italiano, racconti di un sogno (quasi) impossibile: ascoltiamo le storie di alcuni di quelli che hanno osato e scopriamo le diverse strade che li hanno portati alla ribalta della sala, dei festival o dei canali streaming partendo da idee e la forza dei propri mezzi, con difficoltà e caparbietà. A raccontarcele Emanuela Rossi, Enrico Iannaccone, Roberto D'Antona, Eros D'Antona, Simone Bracci, Giuliano Giacomelli, Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo.

Alle 19:00 grande appuntamento con il panel su Gomorra: Genny Savastano e la metamorfosi del Male. Da ragazzone malleabile a spietato gangster criminale. Da pedina nelle mani dagli altri ad abile manipolatore del potere. Ne parliamo con Salvatore Esposito, capace di prestare anima e corpo al rivoluzionario cambiamento di Genny Savastano in Gomorra - La Serie.

Berlino 2020: Barbara Chichiarelli sul red carpet di Favolacce

Alle 20:00 un altro talento viene a trovarci su Twitch: si tratta di Barbara Chichiarelli, che da Suburra a Favolacce si è dimostrata il nuovo grande talento del cinema italiano. In Suburra ci ha terrorizzato grazie alla sua indecifrabile Livia, mentre con Favolacce non ci ha fatto dormire: nel 2019 l'abbiamo vista anche in Un'avventura, La Dea Fortuna, La compagnia del cigno e 1994. In nemmeno due anni Barbara Chichiarelli si è rivelata il nuovo grande talento del cinema italiano. Conosciamola meglio in una chiacchierata con la nostra Valentina Ariete.

Alle 21:00 arriva il Gran Finale, si conclude la prima edizione dell'UltraPop Festival... appuntamento al prossimo anno? Dopo l'ultima giornata è giunto il momento di tirare le somme. Un'analisi senza filtri di una prima edizione faticosa e sorprendente, con Pierpaolo Greco, Luca Liguori, Umberto Moioli e Antonio Moro.

