UltraPop Festival, Elio Germano oggi si racconta in diretta su Twitch

L'UltraPop Festival arriva oggi in streaming e tra gli ospiti più attesi c'è Elio Germano, che racconterà il suo 2020 tra quarantena e grandi premi.

Questo 2020 sarà stato anche sfortunato, ma ha ancora una volta ribadito l'enorme talento di uno degli attori più brillanti del nostro panorama. Premiato al Festival di Berlino sia con Favolacce che con Volevo nascondermi, Elio Germano sarà protagonista dell'incontro di oggi all'UltraPop Festival, in cui racconterà se stesso, tra sperimentazione e successi, a partire dalle ore 16:00.

L'attore è uno dei volti del secondo film scritto e diretto dai fratelli D'Innocenzo, Favolacce, fresco di trionfo ai Nastri d'Argento, dove è stato insignito del premio come miglior film e di altri 4 riconoscimenti (miglior produttore, sceneggiatura, fotografia e costumi). Elio Germano interpreta Bruno Placido, sposato con Dalila e padre di due ragazzi adolescenti. La loro vita, tra la scuola e gli amici, all'apparenza priva di problemi, nasconde in realtà un disagio e un'infelicità che serpeggia anche tra i loro coetanei del litorale romano dove vivono.

Berlino 2020: Elio Germano al photocall di Favolacce

Una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola: un mondo apparentemente normale dove, silente, cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l'indifferenza colpevole degli adulti. Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti.

Altro titolo fondamentale per il 2020 di Elio è Volevo nascondermi, il film di Giorgio Diritti sul pittore emiliano Antonio Ligabue, l'artista famoso per i suoi dipinti di tigri, gorilla, leoni e giaguari. Sul grande schermo si assiste alla storia di un bambino, solitario ed emarginato, che ha trovato nella pittura una forma di riscatto. Questi e molti altri saranno gli argomenti di cui parleremo insieme a Elio, in compagnia di Omar Rashid, Emanuele Gregori e Antonio Cuomo.

