UltraPop Festival, il cast di Boris ospite in diretta su Twitch

A dieci anni dalla fine della serie, riviviamo all'UltraPop Festival insieme al cast originario i momenti più divertenti e iconici di Boris, forse il prodotto televisivo che più di tutti è entrato non solo nell'immaginario collettivo nostrano ma anche nel linguaggio quotidiano: appuntamento alle ore 15:00!

Boris è tornata da poco su Netflix, permettendo ai fan e ai neofiti di godersi in blocco - 42 episodi, più una prosecuzione cinematografica uscita nel 2011 che però al momento non è in catalogo sul servizio - le disavventure di Alessandro lo stagista, Stanis La Rochelle, René Ferretti e gli altri membri del cast e della troupe della pessima ma popolare fiction Gli occhi del cuore 2, le cui riprese sono il centro nevralgico di uno show che mette alla berlina il mondo dello spettacolo in Italia. Ospiti d'eccezione nella giornata di oggi su Twitch saranno Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta e Antonio Catania, rispettivamente gli storici Martellone, Duccio e Lopez.

Boris: le 16 citazioni entrate nel nostro linguaggio quotidiano

Pietro Sermonti in una scena di Boris 3

Boris è andato in onda su Fox per le prime due stagioni, nel 2007 e nel 2008, e su FX per la terza, nel 2010. Ciascuna delle annate della serie aveva 14 episodi, successivamente trasmessi in chiaro su Cielo e poi su Rai Tre. Descritta come una "fuori serie" per il contenuto bislacco e satirico, la storia è quella della troupe di una brutta fiction, Gli occhi del cuore 2, la cui scarsa qualità è nota praticamente a tutti quelli che ci lavorano, che sono sul set principalmente per soldi. Tra attori privi di talento e tecnici strafatti di cocaina, la serie mette alla berlina tutti i luoghi comuni sul mondo dello spettacolo, mettendo in scena un universo grottesco e caricaturale visto attraverso gli occhi di Alessandro, lo stagista che si ritrova catapultato nel caso che il regista René Ferretti deve gestire.

