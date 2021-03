Ultrapop Festival 2021, ZeroCalcare ospite in streaming stasera: ecco dove

La profezia di ZeroCalcare - Storia di una promessa mantenuta è il panel dedicato al fumettista cult: appuntamento in diretta stasera alle 21:00 su Twitch!

La profezia di ZeroCalcare - Storia di una promessa mantenuta è il panel dedicato al fumettista cult ospite al UltraPop Festival 2021: appuntamento streaming stasera alle 21:00 su Twitch per parlare della carriera, del futuro dentro Netflix e di molto molto altro ancora.

Autore eclettico, voce di una generazione precaria e insicura, volto del rilancio del fumetto, finalmente fuori dalle nicchie in cui era stato rinchiuso. Zerocalcare è diventato più di un alter ego letterario, ma un simbolo in cui riconoscersi con amara ironia. Un personaggio che si appresta a fare il grande salto dalle vignette alla serie animata prevista su Netflix. Chissà se c'era anche questo nella profezia dell'armadillo. Ospiti stasera anche Michele Foschini e Caterina Marietti di BAO Publishing, presentati da Giovanni Zaccaria di Lega Nerd.

Un primo piano di Zerocalcare a Lucca Comics & Games 2014

La nuova serie, già uno dei titoli più attesi del gigante streaming, si intitolerà Strappare lungo i bordi: prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, è la prima serie d'animazione di Zerocalcare e sarà ambientata nell'ormai noto universo narrativo dell'autore, dove non mancheranno personaggi cult come Secco, Sarah, l'Amico Cinghiale e l'iconico Armadillo, la cui voce sarà di Valerio Mastandrea. Ne parleremo al nuovo appuntamento dell'UltraPop Festival 2021!

Perché tradurre Zerocalcare al cinema non è facile

L'appuntamento per oggi è a partire dalle ore 21:00 su tutte le piattaforme Twitch, Facebook o Youtube di ogni singola testata oppure sul canale ufficiale Twitch di Ultrapop festival.