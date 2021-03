Ultrapop Festival 2021: da Spadino ad Aldo, Giovanni e Giacomo, il programma di oggi 23 marzo

La seconda edizione di UltraPop Festival 2021, l'evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino a giovedì 25 marzo 2021, entra nel vivo con la terza giornata di appuntamenti: scopriamo insieme il programma di oggi, martedì 23 marzo con tantissimi ospiti!

Suburra - La Serie: Giacomo Ferrara in una scena della seconda stagione

Il primo appuntamento puramente cinefilo è alle ore 14:00 con il panel "Giacomo Ferrara: La nuova icona pop del cinema italiano": un dialogo esclusivo con il volto di Spadino di Suburra, presto lo vedremo in molti nuovi titoli per cui ha trasformato il proprio fisico e con cui promette di farci dimenticare il personaggio della serie Netflix. Nell'attesa di vederlo invadere i nostri schermi, scopriamo le sue passioni: dalla musica a BoJack Horseman. Alle 17:00 un altro a tu per tu con una rivelazione italiana degli ultimi anni, Ludovica Martino: nel panel "Ludovica Martino: A star is born" chiacchiereremo con l'attrice classe 1997 già con un futuro raggiante davanti a sè. Da Tutto può Succedere a Sotto il Sole di Riccione, passando per il fenomeno pop mondiale Skam Italia arrivando al cinema con Il Campione, Ludovica Martino è una delle nostre più giovani e promettenti attrici italiane di cui andarne fiere.

Odio l'estate: le star Aldo, Giovanni e Giacomo

Alle 20:00 spazio alla saga di Harry Potter, Giuseppe Grossi presenta "I doppiatori di Harry Potter: crescere dando la voce alla magia", con i doppiatori Alessio Puccio e Flavio Aquilone, le voci che hanno accompagnato Daniel Radcliffe (Harry Potter) e Tom Felton (Lucius Malfoy) durante ogni singola tappa del loro lungo viaggio magico, pronti a celebrare il ventennale della saga. Alle 21:00 uno degli appuntamenti più chiacchierati di questa nuova edizione del Festival, arrivano infatti Aldo Giovanni e Giacomo nel panel "Aldo, Giovanni e Giacomo: tre uomini e vent'anni di commedia italiana": da Tre uomini e una gamba a Odio l'estate, un viaggio sulla strada della commedia lunga più di vent'anni, durante il quale il trio ha lasciato il segno sul cinema italiano grazie allo stile pungente ma sempre garbato, a metà strada tra il disincanto e l'utopia di un'amicizia lunga una vita.

Odio l'estate: Aldo, Giovanni e Giacomo di nuovo in gran forma, parola di Brunori Sas

Alle 22:00 in chiusura di giornata il panel "Zack Snyder: eroe o villain? Dibattito sul regista più divisivo del cinema pop": snobbato, idolatrato, il regista che tanti amano odiare o esaltare. Quando si parla di Zack Snyder non ci sono vie di mezzo. In occasione dell'uscita del suo nuovo Justice League, ne parliamo con grandi esperti di cultura pop come Roberto Recchioni, Alessandro Apreda, Nanni Cobretti e Roby Rani.

Con UltraPop Festival 2021 torna l'evento 100% digitale targato Netaddiction, organizzato e promosso da Multiplayer.it, Movieplayer.it e Leganerd.com e dedicato alla cultura pop con una seconda edizione che si svolgerà dal 21 al 25 Marzo 2021 con cinque giorni di appuntamenti live su Twitch, Youtube e Facebook in cui film, serie TV, videogiochi, fumetti e tecnologia saranno ancora una volta protagonisti.

Interviste, talk show, anteprime e dibattiti si alterneranno nel nuovo, entusiasmante programma di Ultrapop Festival 2021, con più di 50 ore di live insieme a speaker ed ospiti d'eccezione tra i volti più noti e seguiti del panorama digital italiano e non.

L'appuntamento con Ultrapop Festival 2021, fino al prossimo 25 marzo, è live, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, Facebook e e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.