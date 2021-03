Ultrapop Festival 2021: Luca Ward ospite stasera in streaming su Twitch

L'UltraPop Festival 2021 chiude la giornata del 24 marzo 2021 con l'appuntamento con Luca Ward, una delle voci più riconoscibili e amate d'Italia, ospite su Twitch oggi dalle ore 22:00 in streaming, dove ci parlerà del suo passato, presente e soprattutto futuro!

Luca Ward è uno dei personaggi più prolifici e apprezzati nel settore del doppiaggio in Italia, e senza dubbio tra le voci più riconoscibili agli appassionati di cinema e videogiochi. Parliamo con lui, insieme a Giuseppe Grossi, Valentina Ariete e Pierpaolo Greco, delle sue esperienze più recenti, tra cui quella che lo ha portato a doppiare nuovamente Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077. Già nel 2020 l'attore si è raccontato all'Ultrapop Festival e ha decisamente lasciato il segno, in un incontro ricco di aneddoti memorabili.

Sotto il sole di Riccione: Luca Ward

Basti pensare all'inizio della carriera, quando per arrotondare lo stipendio, poteva capitare di doppiare qualche film spinto: "Non era difficile come doppiare un grande attore, ti pagavano bene... Perché non dovevi accettare?! Era, anzi, abbastanza comune nelle sale di doppiaggio che magari, a fine turno, per fare qualche soldo in più, ti mettessi a doppiare i film porno. Voglio dire, ai tempi per un turno con un porno, guadagnavi anche 300mila lire. Non era proprio pochissimo. Ancora oggi faccio fatica a definirlo un mestiere, quello dei doppiatori, la paga è davvero molto ridotta! Almeno così guadagnavi, c'era una richiesta pazzesca."

O riguardo i suoi colleghi ha speso bellissime parole per Francesco Pannofino, altro doppiatore a dir poco iconico per il nostro paese: "Noi cerchiamo di adattare la nostra voce sulla forma di un attore, proprio come un vestito sartoriale: quando ami questo lavoro, vuoi che venga fatto bene. Io, per esempio, adoro sentire talvolta anche i miei colleghi. Soprattutto quando doppiano attori famosi, per esempio trovo che Francesco Pannofino, che doppia tra gli altri anche Denzel Washington, lo trovo così capace a livello sonoro, che per me Francesco riesce a volte a superare l'attore. E Denzel ha una voce grandiosa, se Francesco non lo supera, riesce perlomeno a stare al passo! Così dovremmo lavorare."

Luca Ward spiega le origini del suo cognome

L'appuntamento con Luca Ward all'Ultrapop Festival 2021 è live alle ore 22:00, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, ma anche Facebook e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.