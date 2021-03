Ultrapop Festival 2021, Dario Marianelli oggi si racconta in diretta su Twitch

L'UltraPop Festival 2021 ci regala un appuntamento da Oscar: parola a Dario Marianelli, compositore toscano pluripremiato, alle ore 11:00 su Twitch per parlare di una carriera fatta di capolavori, da Espiazione a L'Ora più Buia fino al Pinocchio di Matteo Garrone!

Dario Marianelli, pisano di nascita, ma cittadino londinese per scelta dal 1990, ha iniziato la sua incredibile carriera lavorando per una ditta di software musicali, un vero e proprio trampolino di lancio. Eppure, nei progetti iniziali di questo futuro premio Oscar non c'era spazio per il cinema. Come tutte le cose belle, l'incontro con le colonne sonore arrivò inaspettato, quando un regista teatrale gli propose di accompagnarlo al piano durante la sua performance. Una cosa tira l'altra e fu così che quel biglietto di ritorno per l'Italia mai comprato venne sostituito da collaborazioni con registi di fama internazionale.

Dario Marianelli

Trent'anni e un premio Oscar dopo (Espiazione, 2008), Dario Marianelli continua a far scorrere veloci le proprie mani sui pentagrammi, componendo alcune tra le più empatiche colonne sonore portate sul grande schermo. Da Orgoglio e pregiudizio a V per vendetta, da Jane Eyre a Pinocchio, le colonne sonore di Marianelli hanno la grande capacità di rileggere i grandi classici in ottica contemporanea e accompagnare sia il cinema d'autore che i grandi blockbuster. Ripercorriamo insieme all'UltraPop Festival 2021 la carriera del grande compositore italiano insieme a lui nel panel "Dario Marianelli: Come si compone una carriera da Oscar", presentato da Giuseppe Grossi ed Elisa Torsiello.

L'appuntamento per oggi è a partire dalle ore 11:00 su tutte le piattaforme Twitch, Facebook o Youtube di ogni singola testata oppure sul canale ufficiale Twitch di Ultrapop festival.