Ultraman: Rising, il trailer del film animato regala spettacolari sequenze d'azione e tanto divertimento

Il 14 giugno debutterà sugli schermi di Netflix il film animato Ultraman: Rising, di cui online è stato svelato il trailer ufficiale.

Nel video si può quindi vedere un incontro inaspettato che cambia per sempre la vita del supereroe al centro della trama, oltre a spettacolari sequenze d'azione.

Cosa racconterà il film

Gli eventi raccontati in Ultraman: Rising sono ambientati a Tokyo, città che è sotto l'assedio di attacchi sempre più frequenti da parte dei mostri e la star del baseball Ken Sato torna controvoglia a casa per vestire i panni di Ultraman. Il leggendario supereroe trova però pane per i suoi denti quando deve adottare una giovane creatura sputafuoco alta dieci metri. Sato deve superare il proprio ego per trovare un equilibrio tra il lavoro e il ruolo di genitore mentre protegge la cucciola da forze determinate a sfruttarla per i propri piani malvagi.

Il lungometraggio è una co-produzione tra Netflix, Tsuburaya Productions e Industrial Light & Magic.

La sceneggiatura è firmata da Shannon Tindle e Marc Haimes, mentre la regia è di Shannon Tindle - già nel team di progetti come Samurai Jack, Coraline e Megamind - e codiretto da John Aoshima. Il brano originale di Ultraman è di Diplo e Oliver Tree.

Ultraman, la recensione: la leggenda ritorna su Netflix

La versione originale può contare sulle voci di Christopher Sean (You, Hawaii Five-O), Gedde Watanabe (Sixteen Candles), Tamlyn Tomita (Avatar: The Last Airbender), Keone Young (Men in Black 3, Star Wars Rebels) e Julia Harriman (Camp Rock).