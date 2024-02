Ultraman: Rising, il poster svela la data di uscita su Netflix

Netflix ha condiviso online un nuovo poster del film animato Ultraman: Rising, svelando così che la data di uscita sulla piattaforma di streaming è stata fissata al 14 giugno.

L'immagine ritrae il protagonista e il suo piccolo kaiju, svelando così una nuova immagine dei protagonisti.

I dettagli del progetto

Il film Ultraman: Rising è diretto da Shannon Tindle - già nel team di progetti come Samurai Jack, Coraline e Megamind - in collaborazione con John Aoshima.

La sinossi anticipa:

Quando la superstar del baseball Ken Sato torna a casa in Giappone per assumere il ruolo di Ultraman, il difensore della Terra, trova più di quello che si aspettava, poiché è costretto a crescere la prole del suo più grande nemico. Sato dovrà superare il suo ego per trovare un equilibrio tra il lavoro e la paternità, il tutto mentre protegge il piccolo dalle forze che vogliono sfruttarla per i propri oscuri piani..

Ultraman: Rising, il poster del film animato

La sceneggiatura è firmata da Tindle e Marc Haimes.

La versione originale può contare sulle voci di Christopher Sean (You, Hawaii Five-O), Gedde Watanabe (Sixteen Candles), Tamlyn Tomita (Avatar: The Last Airbender) Keone Young (Men in Black 3, Star Wars Rebels) e Julia Harriman (Camp Rock).