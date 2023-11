Ultraman Rising: il primo teaser trailer del film animato Netflix

Ultraman Rising è il nuovo film animato in arrivo nel 2024 e Netflix, in occasione della Geeked Week, ha condiviso il primo teaser trailer.

Nel video si vedono così le prime immagini e vengono regalate delle anticipazioni sulla trama e sugli eventi che verranno raccontati.

Il progetto animato

Il film Ultraman Rising è diretto da Shannon Tindle - già nel team di progetti come Samurai Jack, Coraline e Megamind - in collaborazione con John Aoshima.

Netflix, che non ha ancora rivelato la data di uscita del lungometraggio, ha svelato la sinossi del progetto: Quando la superstar del baseball Ken Sato torna a casa in Giappone per assumere il ruolo di Ultraman, il difensore della Terra, trova più di quello che si aspettava, poiché è costretto a crescere la prole del suo più grande nemico.

La sceneggiatura è stata scritta da Marc Haimes e Tindle.