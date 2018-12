Ultraman: in arrivo un remake americano della serie

Ultraman sarà al centro di un progetto che prevede uno show live-action che verrà prodotto negli Stati Uniti dalla Starlight Runner Entertainment.

La casa di produzione sta inoltre progettando dei modi per far approdare il supereroe giapponese su varie piattaforme e Jeff Gomez, a capo dello studio, ha dichiarato: "Ultraman è uno dei più grandi eroi della mia infanzia. Siamo onorati di intraprendere questa missione per proporre a un pubblico mondiale questo gruppo di personaggi".

Il franchise ha preso il via nel 1966 con la serie tv della Toho intitolata Ultra 6, dando poi vita a 34 show, nove speciali animati, 30 film e ben 50 apparizioni nel mondo dei videogiochi.

Il personaggio è stato al centro anche del film live-action Ultraman Geed The Movie, prodotto nel 2018 e distribuito nel mese di marzo nelle sale giapponesi. Nel 2019, inoltre, debutterà l'adattamento cinematografico della serie intitolato Ultraman R/B, mentre Netflix a partire da aprile proporrà ai suoi utenti una nuova serie animata.