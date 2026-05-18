Stasera su Rai 1 a Ulisse con Alberto Angela nel mondo di Lucrezia Borgia, tra mito e verità

Il terzo appuntamento di stagione con Ulisse, il piacere della scoperta è dedicato a una delle figure più controverse del Rinascimento: Lucrezia Borgia.

La puntata in onda stasera su Rai 1 dalle 21:30, condotta da Alberto Angela, proverà a separare mito e realtà attorno a una donna spesso raccontata attraverso accuse e leggende.

Lucrezia Borgia: tra mito, accuse e revisione storica

Il "Ritratto di Flora" di Bartolomeo Veneto (1515) è ritenuto il ritratto di Lucrezia Borgia

Figura storica complessa e a lungo fraintesa, Lucrezia Borgia è stata descritta nei secoli come assassina e avvelenatrice, oltre che al centro di scandali familiari legati ai Borgia. Secondo le ricostruzioni più diffuse, era figlia del cardinale Rodrigo Borgia, divenuto poi papa Alessandro VI, e sorella di Cesare Borgia. Una narrazione che ha contribuito a consolidare una reputazione oscura, alimentata anche da opere letterarie e teatrali ottocentesche di autori come Victor Hugo, Alexandre Dumas e Gaetano Donizetti.

La puntata di Ulisse si interroga proprio su questo punto: quanto di ciò che si racconta su Lucrezia è storicamente fondato e quanto invece nasce da faide politiche e costruzioni narrative successive?

Il viaggio nei luoghi di Lucrezia Borgia

Lucrezia Borgia nel quadro "Un bicchiere di vino con Cesare Borgia", dipinto da John Collier nel 1893

Il racconto televisivo di Alberto Angela si sviluppa anche attraverso un percorso geografico nei luoghi simbolo della sua vita e della sua vicenda storica.

Le tappe della puntata saranno: Subiaco, luogo di nascita di Lucrezia Borgia, il Castello di Nepi, detto anche Rocca dei Borgia, rifugio in un momento difficile, la Rocca di Gradara. E poi ancora Palazzo Farnese di Caprarola, Castel Sant'Angelo a Roma e il Palazzo Ducale di Ferrara, dove morì nel 1519 per le complicazioni del parto.

Questo itinerario permette di ricostruire non solo la biografia della protagonista, ma anche il contesto politico e sociale dell'Italia rinascimentale.

Dalla pedina politica alla donna autonoma

La puntata approfondisce anche la trasformazione di Lucrezia Borgia nel corso della sua vita. Dopo una giovinezza segnata dall'influenza della famiglia d'origine e da dinamiche di potere complesse, il suo arrivo a Ferrara segna una svolta.

Sposata con il duca d'Este, Lucrezia si allontana progressivamente dalle tensioni romane e sviluppa un ruolo diverso, più autonomo e strutturato. Le fonti la descrivono infatti come una figura capace di gestione politica e amministrativa, oltre che come protettrice di intellettuali come Ludovico Ariosto e Pietro Bembo.

Un cambiamento che contribuisce a ridisegnare l'immagine della donna, da semplice pedina dinastica a protagonista consapevole del proprio ruolo.

Quando finisce Ulisse?

La stagione 2026 è costituita da 4 appuntamenti in prima serata (che diventano cinque se si aggiunge "Versailles in piano sequenza" andato in onda a marzo). La puntata dedicata a Lucrezia Borgia, in onda stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, è dunque la penultima.

Lunedì 25 maggio sarà trasmesso l'ultimo episodio di stagione, che sarà dedicato alla città in cui Alberto Angela è nato, Parigi, e alle sue bellezze poco o per niente note alla maggior parte dei suoi milioni di visitatori.