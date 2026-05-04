Alberto Angela torna con Ulisse su Rai 1: stasera si parte da New York, quante sono le nuove puntate

Alberto Angela torna su Rai 1 con Ulisse. La nuova stagione parte stasera da New York: ecco cosa vedremo nella prima puntata e quante sono le nuove puntate previste.

Stasera su Rai 1 torna su Ulisse - Il piacere della scoperta, il programma scritto e condotto da Alberto Angela, con la nuova stagione che ci porterà ancora una volta alla scoperta di luoghi e storie.

La prima puntata è un viaggio narrativo e sonoro dentro New York, una città raccontata attraverso luoghi simbolo, cinema e grandi artisti che ne hanno definito l'identità culturale. Ogni tappa urbana diventa un aggancio musicale o cinematografico, costruendo un racconto che unisce divulgazione, immaginario pop e memoria collettiva.

"Sulle note di New York" è la prima puntata di Ulisse 2026

Il viaggio si apre dall'Empire State Building, punto panoramico che introduce lo skyline di Manhattan e il suo immaginario legato all'ambizione urbana. Da qui il racconto si sposta verso le strade della città, tra taxi gialli, Grand Central Station e Times Square, fino a Broadway.

Il passaggio chiave è il legame tra città e musica pop contemporanea, con riferimenti a brani diventati iconici come Empire State of Mind, che trasformano New York in una narrazione sonora.

Cinema e Fifth Avenue: la colonna sonora della città

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Il percorso attraversa anche la dimensione cinematografica, con riferimenti a Colazione da Tiffany e a Moon River, dove la Fifth Avenue diventa un luogo sospeso tra eleganza e memoria culturale. New York emerge così come città in cui cinema e musica si sovrappongono continuamente, costruendo un immaginario riconoscibile e globale.

A Central Park la musica diventa evento pubblico e condivisione, come nel concerto storico di Simon & Garfunkel del 1981, mentre Brooklyn introduce una dimensione più urbana e identitaria. Tra Manhattan Bridge, Bensonhurst e le atmosfere di La febbre del sabato sera, il racconto entra nelle radici della disco music e nelle trasformazioni culturali della città.

Dai quartieri 'musicali' a Harlem: l'identità sonora di New York

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Il percorso prosegue tra Greenwich Village, Bronx ed East Village, attraversando la nascita di rock, hip hop e punk. Qui emergono nomi e luoghi che hanno definito la musica contemporanea, dai locali storici come il CBGB (in cui sono diventati famosi gruppi come Blondie, Talking Heads, Ramones) fino alla scena rap del Bronx.

In chiusura, Alberto Angela si sposta a Harlem e nei suoi locali jazz e gospel, fino all'ultima immagine dalla terrazza di The Edge, che riporta lo sguardo sulla città dall'alto, chiudendo il cerchio narrativo tra suono e skyline.

Quante sono le puntate della nuova stagione

Alberto Angela farà compagnia al pubblico di Rai 1 con quattro puntate, ogni lunedì (in base a quanto riportato dal Corriere della Sera). La settimana prossima Ulisse: il piacere della scoperta ci porterà in Giappone, cun una puntata intitolata 'Dai samurai ai manga'. Il terzo appuntamento sarà dedicato a Lucrezia Borgia, con la quarta puntata Alberto Angela ci porterà nella città in cui è nato, Parigi, per mostrarne i luoghi più nascosti e meno turistici.

La nuova stagione è stata anticipata dallo speciale Versailles in piano sequenza, andato in onda il 2 marzo (e disponibile in streaming).

Ogni puntata durerà 140 minuti circa, pause pubblicitarie comprese. L'orario di inizio su Rai 1 è fissato per le 21:30 (ma sappiamo quanto sia variabile), quello di fine alle 23:50.

Ulisse sarà naturalmente visibile anche in streaming, su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda in chiaro oppure on demand.