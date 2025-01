Ufo Robot Goldrake: Warner Music Italia celebra il 50° anniversario con il Vinile Azzurro Ghiaccio e il poster

Warner Music Italia, dal 24 gennaio, ha deciso di festeggiare il cinquantesimo anniversario dall'uscita italiana della leggendaria serie animata Ufo Robot Goldrake con una doppia pubblicazione davvero speciale.

In occasione di una ricorrenza così importante per i fan, è disponibile la ristampa in edizione limitata e vinile azzurro ghiaccio, contenente le sigle italiane riproposte nella versione originale rimasterizzata.

Le musiche di Ufo Robot tornano a volare

Le incredibili performance di artisti come Vince Tempera, Fabio Concato, Ares Tavolazzi, Massimo Luca e Julius Farmer sono riproposte per un viaggio nostalgico nell'infanzia di intere generazioni attraverso le canzoni che spopolarono nel 1978.

Una scena di Ufo Robot Goldrake

Vince Tempera era l'autore delle musiche, con Luigi Albertelli ad occuparsi dei testi:"Quei bambini del '78, ormai grandi si compreranno magari il vinile riaprendo un album di ricordi preziosi. Generazioni che hanno sognato con Ufo Robot ed oggi mi piace pensare, che qualcuno tra loro sia ingegnere alla NASA. È davvero un motivo d'orgoglio, il fatto che queste canzoni siano ancora in testa alle classifiche dopo 47 anni: ha del miracoloso! Probabilmente è la conferma che, se una musica funziona, può rimanere in testa e nel cuore. La loro longevità è probabilmente dovuta anche al fatto che le abbiamo pensate come canzoni, non solo da Zecchino D'Oro, ma anche un po' da adulti, perché i bambini sono intelligenti... Auguro a queste musiche di tornare a volare!" ha dichiarato Tempera.

Il ritorno di Ufo Robot in tv

In occasione dell'anniversario, la serie originale di UFO Robot Goldrake tornerà in versione restaurata con 74 episodi, per i nuovi spettatori e e tutti coloro che vogliono rivivere una parte degli anni '70.

Renato Tanchis di Warner Music Italia ha spiegato:"La mission della divisione del catalogo e strategico di Warner Music Italia è dare nuova vita e celebrare la musica che ha scandito momenti indimenticabili, accompagnando anni interi delle vite di tantissime persone. Per questo motivo, abbiamo ritenuto un atto dovuto rendere omaggio ai 50 anni di Goldrake, un cartone animato che ha segnato l'immaginario collettivo e con esso, a uno dei brani più iconici e amati dal pubblico italiano: Ufo Robot. Con questa iniziativa speriamo di regalare un sorriso ai fan della serie, immaginando che il poster incluso nel vinile possa tornare a adornare le pareti di coloro che, 50 anni fa, erano solo dei ragazzi pieni di sogni e fantasia".