Ufo Robot Goldrake torna sugli schermi italiani a luglio 2024, ecco il trailer

Manga Productions lancia Goldrake U: in arrivo a Luglio la serie anime con scene ambientate in Europa.

Manga Productions ha lanciato il trailer della serie anime , che fa ritorno in Italia dopo 40 anni dalla messa in onda della serie originale. Lo show promette scene ambientate in Arabia Saudita, Francia e Italia. Sono stati inoltre rivelati i nuovi disegni dei personaggi e delle Saucer Beasts, insieme alla data di messa in onda: luglio 2024.

Il trailer è stato lanciato in quattro lingue: arabo, francese, italiano e inglese sul canale YouTube di Manga Productions (@MangaPrductions), ed è ora disponibile sui social media ufficiali internazionali di Goldrake U (@GrendizerAnime).

Dr. Essam Bukhary, CEO di Manga Productions, ha commentato questo lancio attraverso i suoi social media, dicendo: "Noi di Manga Productions, in collaborazione con i nostri partner in Giappone, siamo lieti di presentare il personaggio di UFO Goldrake alle generazioni future in un modo nuovo ed emozionante, attraverso la distribuzione e la commercializzazione di questo lavoro al pubblico globale. Speriamo che _Goldrake U, nella sua nuova versione, ispiri gli eroi di domani in tutto il mondo"_.

Ufo Robot Goldrake alla conquista del mondo

Nel 2022 era stata annunciata una partnership strategica tra Dynamic Planning e Manga Productions per la licenza di Goldrake, al fine di utilizzarlo in prodotti e personaggi per eventi di intrattenimento in tutto il mondo, escluso il Giappone. Questa collaborazione ha portato alla presentazione della statua del personaggio di Goldrake nella città di Riyad (Arabia Saudita), registrata nel Guinness dei primati come la più grande statua di metallo di un personaggio immaginario nel mondo, con i suoi 33 metri di altezza.

Lo scorso anno, Manga Productions ha inoltre rilasciato il gioco UFO Robot Grendizer: La festa dei lupi in Medio Oriente e Nord Africa, in collaborazione con la società francese Microids.

Secondo il trailer ufficiale inglese lanciato sul canale YouTube di Manga Productions, la nuova serie è basata su UFO Robot Grendizer di Go Nagai. Il video promozionale presenta lo staff di Goldrake U, supervisionato dal Direttore Mitsuo Fukuda, con la Composizione della Serie e la Sceneggiatura di Ichiro Okouchi e lo script di Tatsuhito Higuchi.