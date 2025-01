Goldrake è (ancora) un successo: la serie originale torna sulla RAI e la sigla vola in testa alle classifiche

Goldrake si conferma uno degli eroi animati preferiti dagli italiani, che stanno comprando tantissimi dischi con sigla e colonna sonora originali, e che tra non molto potranno rivedere la serie classica degli anni '70 di nuovo in TV.

Il suo reboot non sarà stato un vero successo, ma ha dato nuova linfa al Goldrake originale, quello degli anni '70, che ora, pare, stia per tornare in TV sui canali RAI. L'ipotesi, che era stata ventilata già durante l'ultimo Lucca Comics, avrebbe trovato oggi una conferma.

Non si sa bene dove, non si sa bene quando, ma UFO Robot Goldrake tornerà presto sul piccolo schermo in versione restaurata. Proprio mentre, tra meno di un giorno, su Rai 2, andranno in onda gli ultimi 5 episodi di Goldrake U. Dopo l'ennesima variazione di palinsesto, infatti, la serie reboot del robottone giapponese è stata inserita nella prima serata di venerdì 17 gennaio.

L'iconica siglia di UFO Robot Goldrake in testa alle classifiche di vendita

Actarus alla guida di Goldrake

Il vero "traino" di Goldrake U nelle prime due serate di messa in onda è stata la clip con la sigla italiana originale che la RAI ha mandato in onda come video di repertorio. E proprio quella sigla, composta nel 1978 da Vince Tempera (musica) e Luigi Albertelli (testo), oggi continua a scalare le classifiche.

Alcor o Rio? Semplicemente Koji Kabuto, l'eroe preferito di Gō Nagai in Goldrake e Mazinga

Il vinile ristampato per il grande ritorno, in qualunque sua forma, di Goldrake è infatti schizzato al primo posto nelle vendite di Amazon, scalzando Cesare Cremonini e i Pinguini Tattici Nucleari. Non sono molto diversi i dati che arrivano da un altro grande distributore, Discoteca Laziale, nelle cui classifiche di vendita al momento il disco rimasterizzato con la colonna sonora oscilla tra il sesto e il quinto posto.

La prima volta di Goldrake in Italia

UFO Robot Goldrake e la famosa alabarda spaziale

Goldrake U non avrà conquistato il cuore degli spettatori, dunque, a giudicare da quel misero 2,6% di share del secondo appuntamento, ma ha riportato la creatura di Gō Nagai nell'Olimpo degli eroi preferiti di generazioni intere.

Il primo incontro tra il pubblico italiano e UFO Robot Goldrake, d'altronde, risale ormai a parecchio tempo fa. Erano le 18:45 del 4 aprile 1978 quando sull'allora Rete 2 (l'attuale Rai 2) veniva trasmessa per la prima volta la mitica sigla e "Alcor e Actarus - Koji e Actarus", il primo dei 74 episodi.

Nonostante fosse l'ultima parte della trilogia creata da Gō Nagai, insieme a Mazinga Z e Il grande Mazinga, i distributori italiani decisero di mandare in onda prima Goldrake, sfilacciando e perdendo, così, buona parte dell'intera storia originale.