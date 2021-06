Ufficiale e gentiluomo: la scena di sesso tra Richard Gere e Debra Winger a "rischio" censura

La scena di sesso tra Richard Gere e Debra Winger, presente in Ufficiale e gentiluomo, inizialmente, non piacque affatto ai membri della Motion Picture Association of America, l'Organizzazione americana dei produttori cinematografici, i quali pensavano che il modo in cui l'attrice muoveva i fianchi nella sequenza fosse profondamente inappropriato.

Lo studio cinematografico pensò perfino ad un appello ma alla fine Taylor Hackford, il regista della pellicola, e la Paramount Pictures decisero di passare dall'inquadratura ampia a quella più ravvicinata, e grazie a questa strategia la medesima scena di sesso divenne immediatamente più "accettabile" agli occhi dei censori.

Esistono due versioni quasi identiche della pellicola: l'originale, vietata negli USA ai minori di 17 anni non accompagnati, e la seconda, la cui visione era proibita solo ai minori di 13 anni. La principale differenza è che nella seconda il linguaggio volgare è stato eliminato, così come la scena di sesso fra Zack e Paula e quella del ritrovamento del corpo di Sid.

Su Rotten Tomatoes Ufficiale e gentiluomo ha ottenuto un punteggio del 79% sulla base di 28 recensioni, il consenso critico del sito recita: "La pellicola, interpretata da Richard Gere e Debra Winger, percorre con successo la linea sottile tra il romanticismo e il melodramma senza dover sacrificare i suoi personaggi sull'altare della banalità."