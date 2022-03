U2: J.J. Abrams produttore della serie ispirata alla rock band per Netflix

Gli U2 saranno alla base di una serie tv che verrà prodotta per Netflix che verrà prodotta dal regista J.J. Abrams, grazie alla sua casa di produzione Bad Robot.

Sul piccolo schermo si dovrebbe quindi ripercorrere le varie tappe della carriera della rock band che ha ottenuto in carriera 22 Grammy e innumerevoli premi.

Il progetto è nelle prime fasi di sviluppo e non ha ancora un titolo ufficiale. La sceneggiatura verrà scritta da Anthony McCarten, nominato ai premi Oscar e che si è già messo alla prova con il mondo della musica grazie allo script di Bohemian Rhapsody.

I membri degli U2 dovrebbero essere coinvolti nella realizzazione dello show, anche se attualmente non c'è alcuna conferma.

Il cantante Bono, il chitarrista Edge, il bassista Adam Clayton e il batterista Larry Mullen Jr hanno unito le loro forze e talenti nel 1976, anno in cui il gruppo si è formato nella periferia di Dublino. Gli U2 hanno poi venduto oltre 170 milioni di copie dei loro 14 album e hanno conquistato in carriera ben 22 Grammy, entrando nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2005. Tra i loro album più famosi ci sono The Joshua Tree, Rattle and Hum, Achtung Baby e Songs of Experience.

McCarten, oltre a Bohemian Rhapsody, si è occupato degli script di film come La teoria del tutto e I Due Papi, titoli per cui ha ottenuto una nomination agli Oscar.