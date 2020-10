Tyler Posey: il coming out, i sex party, la droga e altre rivelazioni bomba

Tyler Posey ha parlato senza filtri del suo coming out, della sua sessualità e delle sue esperienze sessuali, ma anche della sua dipendenza dalla droga, dei sex party a cui ha partecipato in un'intervista assolutamente hot e via Zoom a SiriusXM's The Jason Ellis Show.

Per quanto riguarda il suo coming out, Tyler Posey è pansessuale e in una serie di video pubblicati su OnlyFans spiega di essere stato anche con degli uomini e di aver usato sex toys, come potete vedere nel video qui sotto: "Per tutti coloro che sono nuovi qui e mi chiedono se ho avuto rapporti con dei ragazzi, la risposta è sì. Mai usato un dildo? Sì, sono stato scopato con uno strap-on". Sempre da OnlyFans arriva anche un video hot in cui la star di Teen Wolf stuzzica un po' i fan.

He showed out today on Onlyfans 😂😂😂 pic.twitter.com/kzbFOC9qig — Aaron (@ARonauthor) October 18, 2020

Durante l'intervista al The Jason Ellis Show Posey ha spiegato che ha deciso di fare coming out nelle sue stories di Instagram come reazione a dei video che aveva visto: "Mi sono svegliato una mattina e ho visto della roba su Instagram su queste donne transessuali che venivano molestate e picchiate e c'era un sacco di gente che filmava col cellulare e rideva. Una cosa che mi ha fatto arrabbiare." Tyler ha aggiunto quindi che voleva far luce su questa aggressione omofoba e fare in modo che non passasse in sordina.

"So che ci sono un sacco di ragazzi che mi seguono e voglio che ci si possa liberare di questo stigma" - ha aggiunto l'attore, spiegando che "Ci sono troppi pregiudizi in modo particolare sulla sessualità." Non è stato un coming out pianificato, ha aggiunto alla fine, ma una reazione spontanea.

Durante l'intervista Posey ha anche parlato della sua dipendenza dalla droga e ha precisato di essere sobrio: "Sono sobrio da 71 giorni. Ho attraversato un periodo difficile, ma adesso mi voglio bene davvero come non era mai capitato. Le cose stanno andando molto bene." "Non fumo erba, non bevo, non mi drogo, non faccio nulla" - ha proseguito Tyler Posey - "Sono andato ad un sex party l'altra notte dove c'era cocaina su un tavolo e avevano anche holy water, che sono degli shots con MDMA, e cioccolato con funghi allucinogeni e non ho preso nulla."

"Ho iniziato a fumare erba quando avevo 12 anni e ho sviluppato questa dipendenza" - ha spiegato l'attore dicendo che adesso ha gli strumenti per poter contrastare gli episodi di ansia e depressione che possono capitargli senza far ricorso agli stupefacenti - "Prima preferivo stordirmi con alcool o fumo per disperdere l'ansia e la depressione ma così disperdevo anche le cose positive che potevano capitarmi".

"Mi sono odiato per troppo tempo ed ero confuso circa le mie priorità. Ora mi sveglio la mattina, medito, prego. Ho quindici persone a cui mando la lista delle cose per cui sono grato. Ho un enorme sostegno attorno a me. Sono una persona completamente diversa. Mi sono preso cura della mia salute mentale e fisica durante quest'ultimo periodo."

Tyler Posey che ha un film in uscita, il thriller Alone e sta lavorando ad un album, trova anche il modo di connettersi con i fan su una piattaforma come OnlyFans: "Su Instagram devo trattenermi, ma OnlyFans è il posto perfetto dove posso essere me stesso ed essere creativo. So che è una piattaforma strettamente legata agli operatori del sesso e non voglio assolutamente togliere qualcosa a chi lo usa per lavoro. Rispetto quello che fanno. Quindi non lo uso per quello, è tutto molto creativo, divertente ed è roba che non potrei far vedere su Instagram o su altre piattaforme social".