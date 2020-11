Tyler Perry dona cibo gratis per il Ringraziamento: migliaia di persone in fila

Con l'avvicinarsi del Ringraziamento, Tyler Perry decide di donare cibo a chi ne ha necessità, e in migliaia si sono messi in fila ad Atlanta, con tempi di attesa fino a 16 ore.

La festa del Ringraziamento è una delle più importanti per il popolo americano, e una grande occasione per poter mostrare il proprio affetto ad amici e familiari. Ma c'è anche chi, come Tyler Perry, ha voluto aiutare il prossimo donando scatole di cibo ai più bisognosi.

Nella giornata di ieri, l'attore, sceneggiatore, regista e produttore statunitense - che nel 2011 risultò essere l'artista più pagato nel campo dell'intrattenimento - ha deciso di donare ai cittadini di Atlanta che più ne avevano bisogno delle scatole contenenti beni non deteriorabili, verdure, mac & cheese, salsa di mirtilli rossi e un voucher da 25 dollari, e il responso è stato davvero inaudito.

Addirittura, si sarebbero viste code di circa 20 km (con tempo d'attesa fino a 16 ore) di auto, con la speranza di poter ricevere le circa 5.000 donazioni (chi non vi è riuscito, riporta il Dayly Mail, pare abbia ricevuto un voucher da 50 dollari da spendere agli Studios di Tyler Perry).

Il tutto si è svolto con la massima cura da parte degli organizzatori, che hanno impiegato dei volontari con indosso degli indumenti protettivi per evitare possibili contagi, come segnala l'Hollywood Reporter, ma ciò non ha impedito una congestione d'auto che sarebbe partita addirittura dalle ultime ore del sabato.