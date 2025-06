Tyler Perry accusato di abusi sessuali e aggressione, citato in giudizio per 260 milioni di dollari

Gravi accuse nei confronti di Don't Look Up e L'amore bugiardo - Gone Girl, è stato denunciato per presunte molestie e violenze.

L'attore Derek Dixon ha deciso di sporgere denuncia nei confronti di Tyler Perry, avanzando una richiesta di 260 milioni di dollari per presunte molestie sessuali, aggressioni e ritorsioni.

Dixon ha accusato Perry di aver creato una "dinamica coercitiva e sessualmente sfruttatrice" tra loro mentre recitava nella serie The Oval e nello spin-off Ruthless, entrambe dirette da Perry.

La denuncia di Derek Dixon nei confronti di Tyler Perry

Secondo l'accusa di Dixon, Tyler Perry avrebbe inizialmente promesso a Dixon opportunità di carriera e creative, come la produzione del suo episodio pilota e il casting in uno show soltanto per sottoporlo a molestie sessuali crescenti, aggressioni, percosse e ritorsioni professionali quando Dixon non ha ricambiato le sue avance indesiderate.

Tyler Perry in una scena di Good Deeds

Matthew Boyd, avvocato di Tyler Perry, ha risposto con queste parole alle accuse:"Si tratta di un individuo che si è avvicinato a Tyler Perry con quello che ora appare essere nient'altro che un tentativo di truffa. Ma Tyler non si farà ricattare e siamo fiduciosi che queste accuse inventate di molestie verranno smentite".

La ricostruzione di Derek Dixon sulle presunte molestie di Perry

Derek Dixon ha raccontato di aver conosciuto Tyler Perry nel 2019, e successivamente avrebbe ricevuto messaggi allusivi e promesse di lavoro. Dopo un piccolo ruolo in Ruthless, Dixon sostiene di essere stato aggredito sessualmente da Perry nel gennaio 2020 e poi assunto come protagonista in The Oval.

In base a quanto riporta la denuncia, Perry avrebbe sfruttato il destino del suo personaggio come come forma di ricatto sessuale. Dixon afferma di aver ricevuto ulteriori molestie, tra cui un episodio nella roulotte di Perry e uno durante un viaggio alle Bahamas. Nel 2020, un medico gli avrebbe diagnosticato una forma acuta di stress e prescritto lo Zoloft. Nel 2021, durante un meeting riguardo un progetto da produrre, Dixon afferma di essere stato nuovamente aggredito.

Tyler Perry in una scena di Vice - L'uomo nell'ombra

Avrebbe sofferto in seguito di depressione e disturbo da stress post-traumatico, rifiutando un offerta per tornare in The Oval. Lasciò la serie e si trasferì in California nel 2023, rinunciando a circa 400.000 dollari, secondo quanto dichiarato da Dixon. Ora l'attore ha chiesto che Perry venga processato e di essere risarcito con 260 milioni di dollari.