Tyler Perry si scaglia contro i critici che stroncano i suoi film: "Finirete all'inferno"

Veemente reazione della star di Gone Girl e Don't Look Up contro le critiche nei confronti del suo lavoro.

Tyler Perry non ci sta e attacca pesantemente i critici, rei di scagliarsi costantemente contro i suoi film. L'attore è conosciuto principalmente per aver inventato il personaggio dell'anziana Madea, apparsa per la prima volta nella pièce I Can Do Bad All by Myself.

Nel corso degli anni, Perry ha scritto diversi spettacoli teatrali e li ha adattati per il grande schermo, tra cui Amori e sparatorie, oltre ad aver creato diverse serie tv come Tyler Perry's House of Payne. Ospite del podcast Baby, This Is Keke Palmer, l'attore non ha esitato ha lanciare accuse ai critici.

All'inferno

"Una grande parte dei miei fan è emarginata" ha esordito Perry "e non può salire su una Volvo e andare in terapia nel fine settimana. Hai questo nero altezzoso che guarda tutto dall'alto in basso con il naso all'insù. Poi, hai persone come quelle da cui provengo io, e come me, che sono lavoratori instancabili, che sanno davvero che cosa significa, le cui madri erano assenti per i bambini bianchi, e facevano le cameriere, le domestiche, le parrucchiere. Non sminuite queste persone e non dite che le loro storie non contano. Chi siete voi per dire quale storia nera è importante o dovrebbe essere raccontata? Andatevene via con queste sciocchezze".

Tyler Perry e Ion Overman in una scena di Madea Goes to Jail

Tyler Perry sottolinea l'importanza del suo lavoro nei confronti delle persone:"Se lasciate che qualcuno vi convinca a rinunciare ad un posto in cui Dio vi ha messo, vi ritroverete all'inferno. So per certo che quello che sto facendo è esattamente quello che dovrei fare, perché per ogni critico ho migliaia di quelle che una volta erano email da persone che dicono che questo ha cambiato la loro vita. 'Oh, mio Dio, mi conosci, mi hai visto. Come hai saputo questo della mia vita e della mia famiglia?'. Questo è ciò che è importante per me".

Nonostante l'enorme successo commerciale dei lavori di Tyler Perry, che hanno fruttato oltre 660 milioni di dollari, contribuendo ad un patrimonio netto dell'attore stimato in 1 miliardo di dollari, i critici gli hanno spesso riservato giudizi negativi.