Twisters: Tom Cruise si è divertito così tanto che ha ingaggiato una star del film in Mission: Impossible 8

Un attore del sequel in uscita questa settimana ha convinto subito Cruise, che gli avrebbe offerto un ruolo nel prossimo Mission: Impossible

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Tom Cruise ha partecipato all'anteprima mondiale di Twisters, il sequel del film cult anni '90 che vede protagonista Glen Powell.

A quanto pare, Cruise si è divertito così tanto alla proiezione della pellicola che non solo l'ha molto apprezzata, ma ha anche ingaggiato uno degli attori del cast per il suo prossimo Mission: Impossible 8, la cui uscita nelle sale è fissata per l'anno prossimo.

L'ottavo capitolo della saga, infatti, è stato posticipato più volte, anche a causa dei vari scioperi di sceneggiatori e attori a Hollywood, e quindi le riprese sono ancora in corso anche se vicine al completamento. La pellicola, il cui titolo ufficiale deve ancora essere rivelato, uscirà il 21 maggio 2025.

Twisters: Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in una foto

Chi è la star di Twisters ad aver ottenuto il ruolo?

Ad ottenere una parte nel prossimo film della saga su Ethan Hunt è stato Stephen Oyoung. Secondo Deadline, Oyoung è stato scritturato per interpretare un personaggio non specificato nel prossimo film con Cruise.

Tom Cruise euforico durante la proiezione di Twisters, Anthony Ramos: "Ha riso tutto il tempo a squarciagola!"

Oyoung appare accanto a Glen Powell, Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos in Twisters di Lee Isaac Chung, in uscita nelle sale italiane domani 17 luglio. Inoltre, ha prestato la propria voce a Martin Li/Mister Negative nel videogioco Spider-Man del 2018 e nel sequel Spider-Man 2 del 2023.

I dettagli sulla trama dell'ottavo film di Mission: Impossible al momento non sono stati resi noti, anche se è probabile che il film proseguirà gli eventi e affronterà le ripercussioni di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, uscito nel 2023.