Tom Cruise euforico durante la proiezione di Twisters, Anthony Ramos: "Ha riso tutto il tempo a squarciagola!"

Tom Cruise ha partecipato alla première europea del nuovo film catastrofico di Universal, Twisters, tenutasi al Cineworld Leicester Square di Londra. L'attore ha voluto supportare l'amico e co-protagonista in Top Gun: Maverick Glen Powell.

Alla proiezione erano presenti anche Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos, gli altri due protagonisti del lungometraggio. Proprio Ramos è stato intervistato da People e ha raccontato l'esperienza travolgente di vivere la visione di un film al cinema insieme a Cruise.

Entusiasmo al cinema

"Glen era seduto dietro di me, mio fratello era accanto a me e Tom era dietro mio fratello. Tom ha continuato a colpirmi per tutto il film, dopo la terza volta mi sono girato e ho pensato che fosse davvero fuori di sé in quel momento. Continuava a colpirmi perché era entusiasta di diversi momenti del film, e rideva. Ha riso a squarciagola per tutto il film. Non aveva paura di esprimersi, ero davvero grato per questo" ha raccontato Ramos.

Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos e Glen Powell in una scena di Twisters

Alla fine del film, i due si sono abbracciati:"Mi ha detto 'Amico, bravo, bel lavoro'. Quindi, un grande saluto a Tom Cruise, davvero fantastico" ha concluso l'attore. In seguito, Cruise ha condiviso sui social una foto con Glen Powell fuori dal cinema con la scritta:"Serata divertente con gli amici guardando un film!". In un video dell'evento, si nota Ramos intrufolarsi in una foto di Cruise e Powell.

Anthony Ramos è felice di aver avuto l'opportunità di lavorare in un team come quello di Twisters:"Quella troupe era una delle migliori, il miglior gruppo di persone con cui abbia mai lavorato. È sempre una benedizione quando puoi lavorare con persone straordinarie e al tempo stesso talentuose".

Nel cast del film anche Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack, Sasha Lane, Kiernan Shipka e il futuro interprete di Superman nel DC Universe di James Gunn, David Corenswet.