Twisters, il figlio di Bill Paxton partecipa in un cameo: "Mi sembrava la cosa giusta da fare"

James Paxton ha recitato in una breve sequenza del film per onorare il ricordo del padre scomparso nel 2017.

Bill Paxton era un neo papà nel 1995, quando si recò in Oklahoma a rincorrere tornado per il film di Jan de Bont, Twister, al fianco di Helen Hunt. Il figlio James aveva poco più di un anno all'epoca e la moglie dell'attore, Louise Newbury, portò il piccolo sul set.

Ovviamente, James Paxton era troppo piccolo per ricordarsi ma ventinove anni dopo il giovane attore figlio d'arte è tornato sul set del franchise per recitare in un cameo nel sequel Twisters, in uscita tra pochi giorni nelle sale.

Ricordare papà

"Ero troppo piccolo per formare ricordi cognitivi duraturi ma ci sono alcune foto molto belle. Purtroppo non ricordo ma sono felice di avere le foto per dire che io c'ero" ha raccontato a Variety l'attore, oggi trentenne. Il 25 febbraio 2017, Bill Paxton è morto a causa di complicazioni durante un intervento chirurgico al cuore.

James Paxton aveva già seguito le orme dell'illustre padre diventando lui stesso attore, ed è presente in un cameo anche del film di Lee Isaac Chung, l'atteso sequel con protagonisti star del calibro di Daisy Edgar-Jones, Glen Powell e Anthony Ramos, in arrivo il 19 luglio al cinema. Ricorda la prima volta che vide Twister:"Papà stava preparando la cena e mi ha chiamato dicendo 'Ehi, guarda cosa c'è, tuo padre'".

L'attore ha dichiarato di non aver accettato immediatamente il coinvolgimento in Twisters:"Mi ci è voluto un po' di tempo per elaborarlo, dato il contesto di mio padre, e la sua importanza nell'originale e il fatto che lui non sia qui. Non era qualcosa su cui potevo decidere immediatamente, ci è voluto un po' di tempo soltanto per elaborarlo. Ma alla fine mi sembrava la cosa giusta da fare".

Nel cast dell'atteso sequel di Twister anche Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack, Sasha Lane, Kiernan Shipka, Nik Dodani, Harry Hadden-Paton, David Corenswet, Tunde Adebimpe e Katy O'Brian.