Twisted Metal: Neve Campbell si unisce al cast della serie

Twisted Metal avrà nel suo cast anche l'attrice Neve Campbell, star di Scream e di numerosi progetti televisivi.

L'adattamento del videogioco è diventato una comedy composta da episodi della durata di trenta minuti che verrà realizzato per la piattaforma di streaming Peacock.

Nelle puntate di Twisted Metal, che avrà come star l'attore Anthony Mackie, Neve Campbell avrà il ruolo ricorrente di Raven.

Quello dello storico volto di Scream è solo il più recente dei nomi coinvolti nel progetto dopo Stephanie Beatriz e Thomas Haden Church.

La serie si basa su un'idea di Rhett Reese e Paul Wernick, e la sceneggiatura è firmata da Michael Jonathan Smith.

Al centro della trama c'è un uomo (Mackie), che riceve la possibilità di avere una vita migliore se riuscirà a consegnare un misterioso pacco attraverso una landa desolata post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra di macchine (Beatriz), il personaggio affronterà criminali che sono alla guida di veicoli di distruzione e altri pericoli lungo la strada, tra cui un clown folle che guida un carretto dei gelati.

Kitao Sakurai sarà alla regia di alcuni episodi, oltre a essere coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Reesem Wernick, Will Arnett, Marc Forman, Inspire Entertainment, Artists First, PlayStation Productions e PlayStation Studios.