Twisted Metal: Anthony Mackie inizia la sua corsa nel teaser della serie

Peacock ha finalmente condiviso il teaser della nuova serie Twisted Metal, tratta dall'omonimo videogioco, in arrivo sugli schermi americani il 27 luglio.

Nel video si vede il protagonista interpretato da Anthony Mackie mentre si mette alla guida, oltre a introdurre uno dei terribili villain che dovrà affrontare.

Il cast della serie

La prima stagione di Twisted Metal sarà composta da dieci puntate ispirate alle folli avventure al centro del videogame della PlayStation.

Nel cast, oltre ad Anthony Mackie, ci saranno anche Samoa Joe che ha interpretato Sweet Tooth, personaggio che ha inoltre la voce di Will Arnett, Stephanie Beatriz nel ruolo di Quiet, Thomas Haden Church che sarà l'agente Stone, Richard Cabral che ha la parte di Loud, e Neve Campbell nei panni di Raven.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

La trama di Twisted Metal

La serie si basa su un'idea di Rhett Reese e Paul Wernick, e la sceneggiatura è firmata da Michael Jonathan Smith.

Al centro della trama c'è un uomo (Mackie), che riceve la possibilità di avere una vita migliore se riuscirà a consegnare un misterioso pacco attraverso una landa desolata post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra di macchine (Beatriz), il personaggio affronterà criminali che sono alla guida di veicoli di distruzione e altri pericoli lungo la strada, tra cui un clown folle che guida un carretto dei gelati.

Kitao Sakurai sarà alla regia di alcuni episodi, oltre a essere coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Reesem Wernick, Will Arnett, Marc Forman, Inspire Entertainment, Artists First, PlayStation Productions e PlayStation Studios.