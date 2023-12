Twin Peaks: Paul Giamatti fu costretto a rifiutare la serie di David Lynch: 'Mi si è spezzato il cuore'

Ebbene sì, Paul Giamatti era a un passo dall'ottenere un ruolo in Twin Peaks: The Return, il revival della mitica serie di David Lynch andato in onda nel 2017.

Tuttavia, a causa di alcuni conflitti di programmazione nella sua agenda, Giamatti fu costretto a malincuore a rifiutare. In una nuova intervista, l'attore ha rivelato: "La persona con cui ho sempre voluto lavorare e con cui ho avuto l'opportunità di farlo, ma non è successo, è David Lynch. Non è stato possibile per una questione logistica, il che mi ha spezzato il cuore. Non siamo riusciti a incastrarlo bene, per quanto riguardava gli impegni. È stato un vero peccato".

Giamatti doveva interpretare uno dei fratelli Mitchum, che alla fine sono stati interpretati da James Belushi e Robert Knepper. Giamatti però non sa ancora chi lo ha sostituito, dal momento che non ha più guardato la serie per il dolore di non essere riuscito a prendervi parte.

"Non so chi l'abbia fatto perché non l'ho guardata, non potevo perché ero così deluso di non potervi partecipare, ma c'erano due specie di personaggi mafiosi che facevano amicizia con il personaggio di Kyle MacLachlan. Questi fratelli erano dei mafiosi amichevoli. Era uno di quei tipi".

Paul Giamatti star del film di Alexander Payne intitolato The Holdovers

Paul Giamatti è attualmente nelle sale americane con The Holdovers - Lezioni di vita, il nuovo film di Alexander Payne che arriverà nelle sale italiane nel 2024. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione del film.