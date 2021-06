Paul Giamatti star del film di Alexander Payne intitolato The Holdovers

Paul Giamatti sarà il protagoista di The Holdovers, il nuovo film diretto da Paul Giamatti.

Il progetto è stato scritto da David Hemingson e nel team della produzione ci sarà anche Mark Johnson. Le riprese del lungometraggio inizieranno nel 2022 in New England, permettendo così al regista e all'attore di collaborare nuovamente dopo il successo di Sideways.

Billions: Paul Giamatti in una scena della quarta stagione

The Holdovers è descritto come una commedia con dei personaggi significativi e realistici. Paul Giamatti interpreterà un insegnante che non piace nessuno alla Deerfield Academy dove lavora. Tra chi non è suo fan ci sono gli studenti, i colleghi e il preside che trovano la sua pomposità e rigidità esasperante. Paul, non avendo nessuno con cui trascorrere le vacanze di Natale del 1970, rimane a scuola a controllare gli studenti che non sono tornati a casa. Dopo un paio di giorni rimane solo uno studente, il quindicenne Angus, dagli ottimi voti ma dal comportamento che potrebbe farlo espellere. Nell'istituto rimane anche la cuoca Mary, una donna afroamericana che si occupa del cibo degli studenti privilegiati e il cui figlio è stato dato per disperso in Vietnam. Queste tre persone diventano un'improbabile famiglia a Natale, condividendo delle disavventure che li aiuta ad avere un nuovo inizio.

Alexander Payne si è ispirato a un film francese degli anni '30 e si è imbattuto in una proposta di pilot scritta da David Hemingson, coinvolto quindi nel progetto. Il regista ha sottolineato: "Fin da quando ho lavorato con Paul in Sideways ho sempre voluto collaborare di nuovi con lui e questo ruolo è perfetto".

Payne ha aggiunto che la storia si concentra su un ragazzino veramente intelligente e combinaguai che nasconde l'animo di un bravo ragazzo: "Sua madre è rimasta vedova e si è recentemente sposata con un uomo ricco, e vuole usare questa vacanza per avere la sua luna di miele. All'ultimo minuto spezza il cuore di questo ragazzo e gli dice che deve stare a scuola. A occuparsi degli studenti bloccati nell'accademia è l'insegnante di storia interpretato da Paul Giamatti, poco amato da tutti. Gli altri tre-quattro ragazzini che erano lì trovano un posto dove andare, ma con loro rimane una cuoca e il film seguirà le avventure dei tre durante una nevosa vacanza natalizia in New England".