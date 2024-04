Twin Peaks, arriverà un reboot? Kyle MacLachlan: 'Nessuno dovrebbe mai farlo'

Sappiamo benissimo che nessun prodotto o proprietà intellettuale è al sicuro da eventuali reboot o remake da parte di Hollywood, e anche Twin Peaks, la serie cult di David Lynch, potrebbe rientrare in questa categoria. Kyle MacLachlan, però, non ne vuole sentire parlare.

"Non credo che vorrei vederlo e non credo che nessuno dovrebbe tentare di farlo", ha dichiarato MacLachlan a proposito di un potenziale reboot di I segreti di Twin Peaks. "Ti viene da dire: 'Non toccatelo', ma loro lo fanno, non possono fare a meno di mettere di nuovo la mano sul fuoco. Questo è il problema".

I segreti di Twin Peaks: Kyle MacLachlan in una scena

Una serie rischiosa

MacLachlan ha anche dedicato un po' di tempo a riflettere sulla sua partecipazione a Twin Peaks quando la serie è stata creata per la prima volta. L'attore ha ammesso di aver esitato prima di partecipare alla serie, poiché all'epoca c'era uno "stigma" legato alla recitazione televisiva. Nonostante i timori iniziali, MacLachlan ha anche detto che è stato il coinvolgimento di David Lynch a far sì che lui e le sue co-star si sentissero più tranquilli nel partecipare.

"C'era sicuramente uno stigma legato alla televisione e io ero indirizzato su una potenziale carriera cinematografica", ha detto. "Avevo qualche timore, mi chiedevo se avessi l'età giusta per farlo e mi preoccupavo di quale sarebbe stata la ricezione. Ma alla fine non ho avuto bisogno di preoccuparmi... [Il cast] si è reso conto di quanto fosse strano Twin Peaks. Non pensavamo che sarebbe andato oltre il 'one and done' e pensavamo che sarebbe diventato un film della settimana, ma ci siamo detti che dovevamo farne parte perché c'era David Lynch".

Il ritorno 25 anni dopo

Twin Peaks, creato da David Lynch e Mark Frost, ha debuttato sulla ABC nel 1990. La serie è andata in onda per due stagioni prima di concludersi nel 1991. Raccontava la storia dell'agente speciale dell'FBI Dale Cooper (MacLachlan) e dello sceriffo Harry S. Truman (Michael Ontkean) che indagavano sull'omicidio di Laura Palmer (Sheryl Lee) nella fittizia cittadina di Washington di Twin Peaks. Lynch ha dato un seguito alla serie con un prequel sotto forma di film del 1992, Fuoco cammina con me.

L'originale Twin Peaks terminava con un cliffhanger e Lynch è riuscito finalmente a chiudere la storia con la serie limitata di Showtime, intitolata Twin Peaks: The Return, nel 2017. MacLachlan è tornato insieme ad altri membri del cast originale di Twin Peaks. Da allora non sono stati sviluppati piani concreti per la realizzazione di un'altra stagione.