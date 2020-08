Twin Peaks 4: per Kyle MacLachlan "Tutto è possibile"

"Ad essere onesti, sarei l'ultima persona a saperlo", ha dichiarato Kyle MacLachlan, intervistato da IndieWire, quando gli è stato chiesto di più su Twin Peaks 4, una possibile quarta stagione della serie. "David Lynch ha tenuto nascosto il suo ultimo progetto per molto tempo e non voleva che nessuno al di fuori di se stesso e il co-creatore, Mark Frost, sapessero cosa stava succedendo. Per adesso non ha discusso niente con me ma tutto è possibile suppongo."

Benvenuti a Twin Peaks

Nel 2017, il regista David Lynch ha portato a termine il compito apparentemente impossibile di realizzare una terza stagione di Twin Peaks più di due decenni dopo la fine della serie; il progetto era molto amato, non solo dalla critica, ma anche dai fan di lunga data della serie.

Con la serie cancellata dopo la seconda stagione e il film Twin Peaks: Fire Walk with Me, Lynch aveva risolto alcune questioni lasciate in sospeso all'inizio degli anni '90 grazie alla terza stagione di 18 episodi in cui era presente la maggior parte del cast originale.

"Ogni volta che lavoro con David, è un progetto da sogno", ha spiegato MacLachlan. "So che non è una risposta molto interessante, ma è vero. Prima del film non lavoravamo insieme da diversi anni. Anche se amavo lavorare con lui e abbiamo fatto delle cose fantastiche prima, penso che questa volta ho davvero apprezzato ogni singolo giorno che abbiamo passato assieme."