Twilight: Taylor Lautner sarebbe disposto ad interpretare Jacob ancora una volta?

Taylor Lautner, l'interprete di Jacob in Twilight, sarebbe disposto a riprendere il ruolo in un ipotetico nuovo capitolo dell'amato franchise?

L'interesse per la saga di Twilight ha subito un'impennata negli ultimi anni e Taylor Lautner si è recentemente aperto a proposito dell'idea di tornare a recitare nei panni di Jacob Black se gliene fosse data l'opportunità.

Sono passati anni da quando Lautner ha interpretato il ruolo dell'adolescente lupo mannaro in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 e di recente l'attore è tornato a parlare di quanto gli piacerebbe poter continuare la storia del suo personaggio.

La star ha spiegato: "È un buon personaggio, è davvero facile da amare, quindi non direi mai di no. Perché è Jacob Black. È un ragazzo adorabile. Per quanto riguarda l'aspetto fisico del ruolo, penso che sia stato fantastico per il franchise ma preferirei essere in forma e in salute. Non vorrei mai dover tornare ad avere un corpo come quello di Jacob Black."

"Non fraintendetemi, è stato fantastico per il ruolo, ma l'allenamento, la disciplina e la dieta... che dire, non sono bei ricordi. È dura perché quando avevo 17, 18, 19 anni non potevo fare cardio perché dovevo solo mettere su più muscoli possibile. Quindi, se iniziavo a sudare durante un allenamento, il mio allenatore mi fermava. E poi, una volta finito, mi diceva: 'Vai da Carl's Jr. e prendi un doppio, triplo cheeseburger'", ha concluso Taylor Lautner.