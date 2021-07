Twilight: la saga domina la classifica dei 10 film più visti su Netflix USA

In meno di una settimana, la saga di Twilight ha invaso la top 10 dei film più visti su Netflix. Composta da cinque episodi, la serie di teen movie ui vampiri è iniziata con l'uscita dell'originale Twilight nel 2008. Quattro sequel sarebbero seguiti negli anni a venire, concludendosi con The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 nel 2012. Tutti e cinque i film sono stati resi disponibili in streaming su Netflix il 16 luglio per la gioia dei fan.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

Ad appena cinque giorni dal debutto della saga di Twilight su Netflix, il primo Twilight ha conquistato la terza posizione della Top 10 nell'elenco dei titoli statunitensi. Anche i quattro sequel sono tutti presenti in classifica, occupando letteralmente metà della lista. The Twilight Saga: New Moon segue al n. 6, Eclipse al n. 7, Breaking Dawn - Parte 2 al n. 8 e Breaking Dawn - Parte 1 al n. 10.

Gli altri titoli presenti nella top 10 sono Virgin River al No. 1, Never Have I Ever al No. 2, Manifest al No. 4, Heist al No. 5 e Gunpowder Milkshake at No. 9.

Twilight: 5 curiosità sulla saga con Robert Pattinson e Kristen Stewart

Mentre cerchiamo di rispondere al quesito su cosa rimane della saga di Twilight dopo 12 anni, ricordiamo che la serie ispirata ai romanzo di Stephenie Meyer è incentrata su un triangolo sentimentale che coinvolge un'umana (kristen Stewart), il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) e il licantropo Jacob Black (Taylor Lautner). Nel cast del franchise anche Ashley Greene, Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Kellan Lutz, Anna Kendrick, Jackson Rathbone, Michael Sheen e Dakota Fanning.