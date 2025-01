Twilight Saga, Bill Condon: "Le extended cut di Breaking Dawn non usciranno mai, ecco perché"

Bill Condon, regista di The Twilight Saga: Breaking Dawn, ha rivelato perché le versioni estese dei due film probabilmente non usciranno mai.

Condon ha preso in mano il franchise cinematografico di Twilight per gli ultimi due capitoli, che hanno incassato complessivamente più di 1,5 miliardi di dollari. L'adattamento della fortunatissima serie di romanzi fantasy per ragazzi di Stephenie Meyer si è concluso nel 2012, ma l'amore per il franchise è rimasto, soprattutto grazie alle opere aggiuntive uscite e quelle ancora in fase di sviluppo. Inoltre, alcuni si sono chiesti se le versioni estese dei due film di Breaking Dawn sarebbero mai state realizzate.

In un'intervista con Collider, Condon ha parlato dell'esistenza di versioni estese dei film di Breaking Dawn, ma ha ammesso che è improbabile che vedano mai la luce. Il regista ha spiegato che entrambi i film richiederebbero alcune modifiche per essere distribuiti, per non parlare del fatto che il processo avrebbe un costo elevato.

"Abbiamo una versione più lunga della Parte 1, con la Parte 2 infilata dentro. L'idea di unirli in un unico film, credo, non sia mai stata di grande interesse per lo studio. C'è un montaggio della Parte 2 che si potrebbe rendere più lungo, servirebbero solo i soldi. Non è molto più lungo. Credo che sia di circa 10 minuti. È un grande film in VFX, quindi qualsiasi cosa si aggiunga avrebbe un costo considerevole".

Come emerge dalle dichiarazioni di Condon, il processo di produzione delle edizioni estese di Breaking Dawn comporterebbe un notevole dispendio di denaro. Sebbene la produzione di qualsiasi film o progetto non sia priva di costi, si tratterebbe di un grosso dispendio di lavoro e denaro solo per prolungare leggermente la durata dei film.

Inoltre, i numerosi effetti visivi e le scene d'azione che costituiscono una parte fondamentale di Breaking Dawn - Parte 2 significano che qualsiasi versione estesa del film, che si tratti di ricreare Renesmee in CGI o dell'epica sequenza di battaglia, dovrebbe essere realizzata con lo stesso standard estetico di quasi 15 anni fa.