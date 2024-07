Twilight, la battuta della scimmietta era una preferenza di Robert Pattinson

Nel primo episodio cinematografico della saga di Twilight, Edward Cullen (Robert Pattinson) pronuncia una frase iconica:"Tieniti forte, scimmietta", in originale 'Hold on tight, spider-monkey', subito prima di utilizzare la sua super velocità da vampiro per portare lui e Bella Swan (Kristen Stewart) su una montagna.

Una battuta trasformata in un meme dai fan e dai detrattori del film migliaia di volte. Ora sono state svelate le origini di quella frase. Il 'responsabile' è proprio colui che pronuncia la frase, Robert Pattinson.

Battuta iconica

La regista di Twilight Catherine Hardwicke l'ha svelato nel corso del Comic-Con; è stato lo stesso Robert Pattinson a scegliere quella frase diventata iconica, da un gruppo di battute. Nonostante il film contenga degli elementi soprannaturali, è innanzitutto una storia d'amore.

Robert Pattinson in una scena di Twilight

Molte delle interazioni si basano sul linguaggio del corpo e sulla chimica tra gli attori. La regista, ad un certo punto della lavorazione, ha deciso che i personaggi di Pattinson e Stewart avessero bisogno di maggior scambio verbale durante le scene.

"Ero un po' preoccupata, stavamo girando da qualche giorno e c'erano così tante scene in cui si guardavano negli occhi. 'Guarda, guarda, guarda'. Pensavo che sarebbe stato meglio che io trovassi qualche dialogo" ha spiegato Hardwicke. Dopo aver scritto alcune battute per le riprese, le ha mostrate a Pattinson, che ha optato per 'scimmietta'.

"Le ho consegnate a Rob, gli ho detto di vedere se gliene piacesse qualcuna e nel caso avrebbe potuto dirla. Disse che gli piaceva 'scimmietta'" ha aggiunto Catherine Hardwicke, che cambiò alcune scene anche a causa del budget. La regista diresse soltanto il primo film:"Era semplicemente fresco, originale. Non avevo mai letto nulla del genere. Ho sempre letto di vampiri in vicoli bui di Londra e Parigi. In questo, invece, sono sugli alberi, in giro tutto il giorno. Sono al liceo. Pensavo fosse folle".