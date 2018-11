Twilight: Anna Kendrick dimentica di aver recitato nel film

Anna Kendrick ha ricordato con un divertente tweet il decimo anniversario di Twilight, il primo film tratto dai romanzi scritti da Stephenie Meyer che ha ottenuto un enorme successo internazionale e ha reso famosi i protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson, interpreti di Bella Swan ed Edward Cullen.

L'attrice, che nella saga ha avuto il ruolo di Jessica, si è dimenticata di celebrare la ricorrenza, scrivendo in modo ironico: "Oh merda! Mi sono appena ricordata di aver recitato in Twilight".

Holy shit. I just remembered I was in Twilight. — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) November 26, 2018

Quello della compagna di scuola di Bella è stato uno dei primi ruoli che ha permesso ad Anna di farsi conoscere per il proprio talento, nonostante fosse un ruolo secondario, e ha anticipato l'incredibile riscontro ottenuto da Tra le nuvole, che le ha fatto conquistare una prestigiosa nomination agli Oscar.

Kendrick è poi apparsa nei successivi adattamenti dei romanzi fino a Breaking Dawn - Parte 1, in cui dava spazio alla propria ironia durante il matrimonio dei due protagonisti.

Anna prossimamente sarà protagonista nelle sale con il film Un piccolo favore che la vede protagonista insieme a Blake Lively nel ruolo di due migliori amiche che in realtà non si conoscono particolarmente bene.

Stephanie (Kendrick) è una blogger felice dell'amicizia stretta tra suo figlio e quello di Emily (Lively), che le permette di fare la conoscenza dell'affascinante donna. Emily ha però dei grandi segreti che causano la sua scomparsa, portando Stephanie a capire cosa le è accaduto.