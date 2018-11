Twelve Conversations: il 13 dicembre la premiere italiana

Dopo il passaggio americano, Twelve Conversations del regista di Parma Emanuele Valla arriva in Italia. La premiere del film si terrà giovedì 13 dicembre a Traversetolo (Parma).

Twelve Conversations, girato da Emanuele Valla in America insieme a Joshua W. Scott, cantautore di Seattle, è interamente ambientato a Port Townsend (Washington).

Jane torna a Port Townsend, dove il padre, collezionista di dischi in vinile, aveva vissuto per anni. Ed è lì che qualcosa accade: l'incontro casuale con un ragazzo che porterà risvolti inaspettati. "Quando ho iniziato a scrivere - racconta Joshua W. Scott, cantautore e sceneggiatore - non sapevo che sarebbe sfociata nell'esperienza di vita che poi è stata. La troupe italiana e la gente di Port Townsend sono diventati una famiglia artistica strettamente legata, in cui ognuno ha contribuito attivamente nel realizzare quello che pensiamo risulterà essere un film sincero e autentico, che possa essere apprezzato da persone di tutte le età"".

Il copione, nato dalla penna di Scott e consegnato nelle mani di Valla è stato per lui un dono. "Leggendolo - spiega Valla - ho sentito da subito una forte connessione con quanto scritto. Un messaggio per chi oggi, talmente connesso ai social da risultare disconnesso dal mondo reale, ha forse perso il valore delle vere conversazioni, dove ci si guarda negli occhi. Un film che sicuramente sarebbe entrato a far parte della mia collezione di 'chicche', anche se non mi fosse stata regalata l'opportunità di dirigerlo".

La colonna sonora ufficiale del film Twelve Conversations è composta da una selezione di brani della discografia di Joshua W. Scott, scelti dai diciannove album prodotti dagli anni Settanta ad oggi, che accompagnano la narrazione come una voce fuori campo che approfondisce gli stati d'animo dei protagonisti. Inoltre le canzoni che si sentono nel negozio di Noah sono del gruppo Tafel Musik, eclettica band dell'Appennino parmense che, utilizzando strumenti come didjeridoo, ukulele e banjo insieme agli strumenti classici del rock, sposa alla perfezione le atmosfere americane.

Per rimanere aggiornati si possono consultare il sito internet www.twelveconversations.com.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!