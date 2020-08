Tutto può cambiare; Keira Knightley rischiò il divorzio e l'omicidio, ecco perché

Keira Knightley ha dovuto non poche difficoltà imparando a suonare la chitarra con l'aiuto di suo marito per il suo ruolo in Tutto può cambiare.

Keira Knightley, tra le altre numerose attività, ha dovuto imparare a suonare la chitarra al fine di prepararsi al meglio per il suo ruolo in Tutto può cambiare. Suo marito, il cantante, tastierista e front man della new rave band Klaxons, James Righton, si è gentilmente offerto di aiutare sua moglie.

Begin Again - Tutto può cambiare: Mark Ruffalo e Keira Knightley in una scena della commedia

La Knightley ha dichiarato, scherzosamente, che le sue lezioni di chitarra furono così disastrose che quasi portarono la coppia al "divorzio e all'omicidio". Mark Ruffalo e l'attrice inglese hanno passato un paio di settimane insieme prima che iniziasse la produzione tentando di affinare la loro chimica lavorando sulle loro improvvisazioni.

Begin Again - Tutto può cambiare: la locandina del film

In Italia, la pellicola scritta e diretta da John Carney è stata presentata al pubblico il 16 ottobre 2014. Il celebre brano Lost Stars, interpretato da Adam Levine, è presente nell'album V dei Maroon 5.

Tutto può cambiare è stato proiettato in anteprima mondiale il 7 settembre 2013 alla trentottesima edizione del Toronto International Film Festival, in seguito è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi dalla Weinstein Company, che ha acquisito i diritti per distribuire il film negli Stati Uniti il giorno dopo la presentazione al Toronto International Film Festival.