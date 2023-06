Tutti mentono: stasera su Rai 2, cast, anticipazioni e trame degli ultimi episodi della miniserie thriller

Su Rai 2 stasera in prima serata vanno in onda gli ultimi episodi della miniserie spagnola Tutti mentono: cast e trama

Stasera, 30 giugno, su Rai 2, dalle 21:20 vanno in onda gli ultimi episodi della miniserie spagnola Tutti mentono. La storia gira intorno a Macarena, un'insegnante che viene ripudiata quando sui social un suo video, che la ritrae mentre ha una relazione con uno studente, diventa virale. Trama e cast della serie e degli episodi che vedremo questa sera. Tutti mentono è stata rinnovata, la seconda stagione non è stata ancora pubblicata sulla piattaforma streaming Movistar+.

Tutti Mentono: Trama

La storia di Tutti Mentono si svolge a Belmonte, una raffinata cittadina residenziale situata sulla costa catalana, non lontana da Barcellona. La comunità è composta da ricche ville, dove tutti i residenti si conoscono e si frequentano regolarmente. Tuttavia, come presto si scoprirà, dietro l'apparente perfezione si nascondono segreti oscuri.

L'equilibrio della vita di lusso di questa riserva viene scosso da un video che improvvisamente compare sui social media. Nel video si può vedere Macarena, insegnante di scuola, a letto con un diciottenne, che si rivela essere il figlio di Ana, sua migliore amica e collega. La situazione diventa ancora più complessa quando si scopre che il giovane è anche il fidanzato di sua nipote.

Tutti Mentono (Todos Mienten) - episodio 5

Nella scorsa puntata, Ivan, dopo essere finito in mare, è riuscito a raggiungere la costa. Ora lo ritroviamo in ospedale dove molti vanno a trovarlo. Yolanda, la madre, gli amici, Macarena e Nestor, tutti sembrano preoccupati per Ivan. Tuttavia, alcuni temono che i loro segreti e sentimenti vengano rivelati.

Tutti Mentono (Todos Mienten) - episodio 6

Iván scappa dall'ospedale e decide di partire, ma prima di farlo, scrive un messaggio a Macarena per incontrarla. Natalia, però, legge il messaggio sul cellulare della madre, lo cancella e si presenta all'appuntamento al posto di Macarena.

Tutti Mentono (Todos Mienten): Interpreti e personaggi