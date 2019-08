To All The Boys I've Loved Before: le riprese del terzo film sono già iniziate!

Le riprese del terzo film della storia iniziata con To All The Boys I've Loved Before sono già in corso.

To All the Boys I've Loved Before, il film Netflix tratto dai romanzi di Jenny Han, avrà un terzo capitolo e le riprese sono già in corso, come annunciano le star del progetto che ha conquistato gli spettatori in un video.

Il primo adattamento della trilogia di libri ha debuttato nel 2018 sulla piattaforma di streaming, ottenendo un grande successo, e oggi è stato annunciato che To All the Boys: P.S. I Still Love You arriverà online il 12 febbraio 2020. Il terzo film, che concluderà la storia, si intitolerà invece To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean.

Il video dell'annuncio condiviso online mostra i due protagonisti Lana Condor e Noah Centineo, oltre al nuovo arrivo nel cast Jordan Fisher che avrà, nel sequel, la parte del ragazzo di cui si innamora Lara Jean.

La protagonista del lungometraggio diretto da Susan Johnson è l'attrice Lana Condor nel ruolo di Lara Jean Song Covey, una teenager timida che ha scritto nel corso degli anni cinque lettere, ognuna destinata a un ragazzo che le piaceva. Le missive erano rimaste al sicuro all'interno del suo armadio ma, inaspettatamente, un giorno scompaiono e vengono recapitate. Lara Jean, nonostante la situazione possa sembrare complicata, potrebbe usare gli eventi per cambiare in meglio la propria vita.