Tutta colpa di Freud, ultimi due episodi stasera su Canale 5: le anticipazioni

Torna per l'ultima volta stasera su Canale 5, intorno alle 21:45, Tutta colpa di Freud, la serie tv creata da Paolo Genovese (ispirata al suo film omonimo del 2014) con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Come annunciano le anticipazioni degli ultimi due episodi, inaspettatamente Claudio confessa a Emma di essere innamorato di lei. Riccardo, oppresso dai sensi di colpa, mente ancora una volta a Marta, e provoca un disastro. Sara, dopo aver intrapreso le pratiche della separazione, fa una scoperta inattesa. Chiara rompe con Matteo, troppo sfuggente a causa dei suoi problemi, mentre Francesco si accorge di provare davvero qualcosa per Anna: avrà il coraggio di rivelarle i suoi sentimenti? E' ormai chiaro che la terapia non può proseguire in questo modo: prova ad invitare la bella psichiatra a cena e resta in trepidante attesa di una risposta. E quando anche le ragazze sembrano aver risolto i loro problemi di cuore e Matteo aver sciolto i nodi con Chiara, l'arrivo inatteso di un personaggio che sembrava ormai sullo sfondo e un incidente ribaltano le carte in tavola...

La sinossi

Lo psicanalista Francesco Taramelli (Claudio Bisio), pensa di potersi finalmente dedicare a se stesso, dopo aver badato per anni alle sue tre figlie che ora sembrano indipendenti. La maggiore Marta (Marta Gastini) 27 anni, è una brillante dottoranda in Archeologia; la venticinquenne Sara (Caterina Shulha), è in procinto di sposarsi con Filippo (Valerio Morigi) e lavora nell'hotel di lusso dei suoi futuri suoceri; infine la diciottenne Emma (Demetra Bellina) sta per trasferirsi a Londra per perfezionare il suo inglese.

La moglie di Francesco, Angelica Delony (Magdalena Grochowska), ha abbandonato la famiglia alla nascita di Emma per seguire come attivista le campagne ambientaliste di una Ong. Francesco si è ritrovato così a fare da padre e madre alle sue tre bambine e non è stato facile trovare un equilibrio.

Una persona che gli è sempre rimasta accanto è Matteo De Tommasi (Massimiliano Tortora), ex tassista romano che a Milano ha ingranato come autista di professione; pur nella differenza di estrazione è l'amico più caro, tanto che per le figlie è quasi uno zio.

Tutta colpa di Freud: Claudia Pandolfi e Claudio Bisio in una scena

Sebbene non sia stato facile tirar su tre ragazze tutto solo, Francesco, che per le figlie stravede, pensa di aver fatto proprio un buon lavoro. Le ha sempre incoraggiate a inseguire sogni e ambizioni rispettandone le individualità e senza mai imporre il proprio punto di vista sulle cose. È quindi convinto di aver sollecitato l'autonomia e l'indipendenza di tutte, visto che anche Emma è pronta a spiccare il volo, ma potrebbe doversi ricredere...

Quando Francesco ha un malore, credendo sia un infarto, si reca al Pronto Soccorso dove Anna Cafini (Claudia Pandolfi) la psichiatra di turno, gli spiega che in realtà si tratta di un attacco di panico. Che la causa sia da rintracciare nella sindrome del nido vuoto?