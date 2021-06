Turner e il Casinaro: il trailer della serie ideata come sequel del film

Disney+ ha condiviso il primo trailer di Turner & Hooch, la serie ideata come sequel del film degli anni '80 Turner e il casinaro.

Nel video viene introdotto il protagonista, un poliziotto che si ritrova alle prese con un mastino come quello che aveva il padre, situazione che cambia la sua vita. Scott Turner Jr non riesce a gestire l'animale, ma si rende conto che il cane ricevuto in eredità dal suo defunto padre potrebbe essere un compagno migliore rispetto a quanto pensasse inizialmente.

La serie Turner e il Casinaro debutterà il 21 luglio e il protagonista è Josh Peck nel ruolo del figlio del personaggio interpretato da Tom Hanks nel film.

Nel cast ci sono anche Carra Patterson nel ruolo di Jessica Baxter, la partner sul lavoro di Scott; Brandon Jay McLaren che interpreta Xavier Wilson; Anthony Ruivivar nel ruolo del capo del protagonista, James Mendez, che ha un debole per Hooch; Lyndsy Fonseca che ha la parte di Laura Turner; Jeremy Maguire nel ruolo di Matthew Garland; e Vanessa Lengies nella parte di Erica Mouniere che si occupa dell'addestramento dei cani.

Negli episodi della serie creata e prodotta da Matt Nix appariranno anche Becca Tobin e Reginald Veljohnson nei ruoli di Brooke e del sindaco David Sutton.