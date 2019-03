Turn Up Charlie, su Netflix in streaming da oggi!

Nella seconda settimana di marzo il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Turn up Charlie, la serie originale con protagonista unico Idris Elba.

Turn Up Charlie mostra tutte le difficoltà dell'affascinante protagonista nel rincorrere il sogno di diventare un affermato DJ. Ma cos'è veramente Charlie? Un DJ di livello mondiale o l'uomo più sexy del mondo? David, il suo migliore amico, una star del cinema, chiama per offrirgli un lavoro e Charlie sembra aver toccato il cielo con un dito, almeno fin quando non scopre che gli toccherà fare da baby-sitter alla piccola Gabby. Fa ancora più male dover sempre stare a strettissimo contatto con Sara, la moglie di David, che sta invece vivendo la vita che Charlie avrebbe sempre desiderato. Non è solo una delle DJ più famose al mondo, ma è anche nel momento più luminoso della propria carriera, con un progetto che conquisterà il pubblico entro l'estate.

Nel cast, accanto a Idris Elba, anche JJ Feild e l'ex ragazza del Coyote Ugly Piper Perabo. L'interprete di Luther sarà probabilmente il nuovo volto di Suicide Squad 2, dopo l'abbandono del Deadshot di Will Smith: i produttori della Warner Bros. hanno adocchiato l'attore per il prossimo probabile film di James Gunn. Il filmmaker avrebbe incontrato Idris di persona e i due sarebbero andati immediatamente d'accordo, raggiungendo quindi in breve tempo l'accordo necessario a far ritornare in azione il personaggio.

Turn Up Charlie è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.