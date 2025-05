Secrets of the Silent Witch: arriva l'adattamento anime della maga che non parla

Sono stati rivelati maggiori dettagli sull'adattamento anime della serie di light novel Secrets of the Silent Witch (Silent Witch: Chinmoku no Majo no Kakushigoto ) di Matsuri Isora e Nanna Fujimi, la storia della maga silenziosa.

L'anime Secrets of the Silent Witch, adattamento della omonima light novel di Matsuri Isora e illustrata da Nanna Fujimi, debutterà il 4 luglio. Protagonista è Monica Everett, maga prodigio incapace di parlare in pubblico, costretta a infiltrarsi in un'accademia nobiliare. Il nuovo trailer rivela cast, opening ed ending, mentre Studio Gokumi e un team d'eccellenza curano la produzione.

Secrets of the Silent Witch: una strega silenziosa al centro della scena

Dall'ombra discreta della foresta alla sorveglianza silenziosa in un'accademia per nobili: Secrets of the Silent Witch si prepara a incantare l'estate anime 2025 con la sua storia di magia muta e segreti regali. L'adattamento animato della light novel Silent Witch: Chinmoku no Majo no Kakushigoto, scritto da Matsuri Isora e illustrato da Nanna Fujimi, esordirà il 4 luglio e ha appena svelato un nuovo trailer. Al centro della narrazione c'è Monica Everett, una giovane maga tanto brillante quanto terrorizzata dall'idea di parlare in pubblico. La sua abilità unica le permette di lanciare incantesimi senza pronunciare formule, dote che l'ha resa una dei Sette Saggi, soprannominata proprio "la strega del silenzio". Ma la tranquillità del suo esilio tra gli alberi si spezza quando riceve una missione: proteggere in incognito il secondo principe all'interno di un'accademia elitaria.

La storia di Monica ha preso vita per la prima volta nel 2020 sul sito Shōsetsuka ni Narō, per poi trasformarsi in una serie pubblicata da Kadokawa e accompagnata anche da un adattamento manga firmato da Tobi Tana. Il trailer, oltre a introdurre l'atmosfera elegante e arcana della serie, svela nuovi personaggi come Casey Groves (doppiata da Hina Suguta) e un enigmatico ragazzo interpretato da Shunichi Toki, la cui identità verrà rivelata nel corso della storia. A dare voce a Monica sarà Saya Aizawa, affiancata da un cast corale ricco di nomi noti tra cui Junichi Suwabe, Atsumi Tanezaki e Ryōhei Kimura. L'opening e l'ending, rispettivamente ancora senza titolo e "Mild Days", saranno entrambe interpretate dalla rock band hitsujibungaku.

La regia principale è affidata a Takaomi Kanasaki (KonoSuba), che supervisiona anche i dialoghi e la direzione del suono. Yasuo Iwamoto (Princess Connect! Re\:Dive) firma la regia, con Studio Gokumi alla produzione. Cona Nitanda cura il character design, mentre il comparto musicale è nelle mani di Cygames e Rina Tayama. A rendere tangibile l'immaginario della serie contribuiscono anche Yoshinori Iwanaga per il design dei mostri, Eri Yamanashi e Yukiko Maruyama alla direzione artistica, Saori Yoshida al color key e Kana Imagaki per la CG 3D. L'anime era stato annunciato già nell'agosto 2024 durante l'evento*Aniplex x Kadokawa Anime Matsuri. Ora, con una produzione d'alto livello e un'ambientazione sospesa tra incanto e intrighi, Secrets of the Silent Witch promette di stregare anche gli spettatori più scettici.