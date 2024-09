Tulsa King, nuove anticipazioni sul villain della seconda stagione con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone tornerà a vestire i panni di Dwight "Il Generale" Manfredi nella seconda stagione di Tulsa King. Il nuovo capitolo del crime-drama vedrà anche la partecipazione di Neal McDonough nel ruolo del villain della serie.

Parlando con l'Hollywood Reporter, lo showrunner Terence Winter ha spiegato in che modo il personaggio di McDonough risulterà simpatico agli spettatori nonostante sia il cattivo della storia.

"Arriva sottotraccia. Ha quel sorriso. Probabilmente ti sta già minacciando prima che tu ti renda conto che lo sta facendo", ha raccontato. "Qualcuno mi ha fatto notare che non batte ciglio. Ho pensato: 'Oh, ecco cos'è'. Ha quegli occhi blu laser. È davvero intenso".

Tulsa King 2: un primo piano di Neal McDonough

Winter ha poi spiegato che ha sempre voluto collaborare con McDonough. "Era un attore con cui volevo lavorare da anni", ha confessato lo sceneggiatore. "Quando fai il casting per qualcuno che deve affrontare Sylvester Stallone, deve avere una certa gravitas. A volte si vede un attore confrontarsi con un altro attore e uno dei due è chiaramente lo sfavorito. Non è questo il caso di Neal e Sly, e lo stesso vale per Frank Grillo, che si unirà al cast".

Tulsa King 2: il teaser della serie con Sylvester Stallone anticipa i nuovi problemi di Dwight

Creata da Taylor Sheridan, Tulsa King vede Stallone nel suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva. La serie è incentrata su Dwight Manfredi, un capo mafia che viene esiliato a Tulsa, in Oklahoma, dopo essere stato rilasciato dal carcere. Una volta arrivato in città, il Generale inizia a costruire una nuova organizzazione criminale con un gruppo improbabile. La prima stagione ha ricevuto recensioni generalmente positive, con elogi per l'interpretazione di Stallone. La serie ha anche incrementato gli ascolti di Paramount Network.

La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger: Dwight è stato arrestato per la seconda volta. Recentemente, Winter aveva illustrato le sfide poste da questa particolare direzione creativa. "Come narratore, cerco di portare le cose al limite del conflitto. Qual è la peggiore situazione possibile in cui puoi mettere il tuo protagonista, e ora come la risolvi? Mentirei se dicessi che sapevo perfettamente come avrei fatto a tirarlo fuori da quella situazione, ma ho pensato che fosse un dilemma davvero fantastico".