Tu Si Que Vales stasera su Canale 5: anticipazioni, ospiti e il ritorno di Belen

Torna questa sera, sabato 3 ottobre, l'appuntamento con Tu Si Que Vales, il grande show del sabato sera di Canale 5. La nuova puntata, in onda dagli studi Titanus Elios di Roma, porterà sul palco concorrenti e artisti pronti a sorprendere la giuria con esibizioni di ogni tipo, tra talento, spettacolo ed emozioni.

Tu Si Que Vales stasera su Canale 5: cosa succede nella nuova puntata

Alla conduzione ritroviamo Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, mentre al tavolo dei giudici ci saranno ancora Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. A rappresentare il pubblico sarà invece Sabrina Ferilli, presenza ormai immancabile del programma.

Torna ovviamente anche Giovannino, la nemesi dell'attrice romana, pronto come sempre a movimentare la serata con le sue incursioni e con il suo ormai immancabile corteggiamento nei confronti di Sabrina Ferilli. La puntata promette quindi di alternare performance spettacolari a momenti più leggeri e divertenti, con protagonisti di età e provenienze diverse pronti a mettersi alla prova davanti ai giudici.

Tra gli ospiti sono previsti: Alessandra Mussolini, Raoul Bova, Ambra Angiolini, Orietta Berti, Pierpaolo Spollon e i Campioni Azzurri di Birmingham 2026

Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales

Belen Rodriguez torna su Canale 5

Tra le novità più attese della serata c'è il ritorno di Belen Rodriguez, che avrà un ruolo particolare all'interno del programma. La showgirl sarà infatti la giurata della di sfida di lipsync, una gara che vedrà i giudici lasciare per una volta il loro abituale ruolo per cimentarsi con alcune celebri canzoni.

Accanto alle gag e ai momenti più spettacolari, la puntata darà spazio anche alle storie personali dei concorrenti. Come da tradizione del programma, alcune esibizioni saranno accompagnate da racconti più intimi e da testimonianze capaci di aggiungere una componente emotiva allo show.