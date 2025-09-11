Tú sí que vales, anticipazioni prime puntate: gli ospiti 'rubati' a Ballando, i giudici, le nuove sfide

Nelle prime puntate dello show di Canale 5 spazio a performance inedite dei giudici e a grandi ospiti: ecco chi salirà sul palco e cosa vedremo.

Il sabato sera di Canale 5 è pronto a riaccendersi con una delle trasmissioni più amate dal pubblico. Dal 27 settembre infatti torna Tú sí que vales, il talent show di Maria De Filippi, che anche quest'anno dovrà vedersela con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci in una sfida televisiva ormai consolidata

Giuria rinnovata e sfide di lip-sync

La giuria del programma sarà composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli -in veste di giudice popolare - e Paolo Bonolis, che subentra a Gerry Scotti. Accanto alle esibizioni dei concorrenti, torneranno anche le divertenti sfide di lip-sync, in cui giudici e ospiti interpreteranno celebri brani muovendo le labbra in sincronia con la musica. Grazie a SuperGuidaTV possiamo anticiparvi i confronti delle tre puntate registrate ad oggi.

Prima puntata: ospiti e sfide sorprendenti. Nella prima serata vedremo sul palco:

Massimo Ghini

Gigi Marzullo

Marco Bocci

Diana Del Bufalo

Silvia Toffanin

Diletta Leotta ospite della terza puntata di Tú sí que vales

Tra le esibizioni già registrate spiccano:

Rudy Zerbi e Diana Del Bufalo con Vattene Amore di Amedeo Minghi e Mietta (primo posto).

e con Vattene Amore di Amedeo Minghi e Mietta (primo posto). Sabrina Ferilli e Massimo Ghini con Let's Get Loud di Jennifer Lopez (terzo posto).

e con Let's Get Loud di Jennifer Lopez (terzo posto). Luciana Littizzetto e Marco Bocci con Dove si balla di Dargen D'Amico (secondi).

e con di Dargen D'Amico (secondi). Maria De Filippi e Silvia Toffanin con Anima mia dei Cugini di Campagna (secondi a pari merito).

e con Anima mia dei Cugini di Campagna (secondi a pari merito). Paolo Bonolis e Gigi Marzullo con Ma la notte no di Renzo Arbore (quarti).

Seconda puntata: gli ospiti e i duetti

Federica Pellegrini

Costanza Calabrese

Laura Chiatti

Lillo (del duo Lillo & Greg)

(del duo Lillo & Greg) Pio & Amedeo

Le performance più attese saranno:

Sabrina Ferilli e Costanza Calabrese con Brividi.

con Brividi. Paolo Bonolis e Lillo in una performance ironica dedicata a Elvis Presley.

in una performance ironica dedicata a Elvis Presley. Luciana Littizzetto e Federica Pellegrini con un numero ispirato al Moulin Rouge.

con un numero ispirato al Moulin Rouge. Rudy Zerbi e Laura Chiatti con Sinceramente di Annalisa. Maria De Filippi con Pio & Amedeo in Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.

Terza puntata: la sorpresa di Diletta Leotta

Grande curiosità per la terza puntata, che vedrà come ospite speciale Diletta Leotta. La conduttrice, inizialmente corteggiata da Milly Carlucci - come ha raccontato Giuseppe Candela - per il ruolo di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, ha dovuto rifiutare l'invito poiché aveva già registrato questa puntata su Canale 5, in cui duetterà con Rudy Zerbi.